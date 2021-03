Sky e Now TV: tre serie tv da non perdere a marzo 2021

"The Investigation", "Speravo de morì prima" e, solo per gli abbonati Sky Q, l'adrenalinica "Sky Rojo". Ultime puntate per: "Hausen", "Your Honor" e Raised by wolves"

Nuovo mese, nuove serie tv in onda sui canali Sky e Now TV. I titoli salienti delle prossime settimane sono stati confermati in queste ore tra gradite sorprese e importanti conferme. Marzo sarà il mese in cui termineranno le miniserie "Raised by wolves" (finale di stagione l'8 marzo), "Hausen" (ultimo episodio il 13 marzo) e "Your Honor" che terminerà il 24 marzo. Gli spettatori che hanno iniziato a seguire a febbraio questi tre titoli hanno già capito come l'offerta televisiva di Sky proponga una grande varietà di generi: dall'horror al legal-thriller. Un trend confermato anche nel mese di marzo quando andranno in onda due produzioni inedite e una terza novità riservata però solo agli abbonati Sky Q. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

The investigation

Da lunedì 15 marzo, su Sky Atlantic, andrà in onda la nuova miniserie scandinava "The investigation". Crime/drama che racconta la storia di Jens Moller, capo della Omicidi della polizia di Copenaghen, impegnato nelle delicate indagini relative a un sottomarino. A bordo del mezzo vi erano l’inventore dello stesso e una giornalista che avrebbe dovuto intervistarlo. Lui viene salvato dalle autorità ma di lei non vi è più traccia. Basata sulla vera indagine legata all'omicidio del 2017 della giovane giornalista svedese Kim Wall, la nuova miniserie Sky segue il team di investigatori e sommozzatori che hanno lavorato instancabilmente per sei mesi cercando di raccogliere prove in cerca di verità e giustizia. Søren Malling (A Hijacking) guida il cast nei panni di Jens Møller, il capo della Omicidi della polizia di Copenaghen, insieme a Pilou Asbæk (Il trono di spade) nei panni del procuratore Jakob Buch-Jepsen. Pernilla August (Star Wars) e Rolf Lassgård (The Hunters) interpretano i genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall. "The Investigation" è scritto, diretto e prodotto da Tobias Lindholm e prodotto dalla società di produzione scandinava di Fremantle, Miso Film. La serie è stata realizzata in stretta collaborazione con i veri genitori di Jens Møller e Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall.

Speravo de morì prima

Senza dubbio il titolo italiano più atteso di questo mese. Venerdì 19 marzo su Sky Atlantic andranno in onda i primi episodi di "Speravo de morì prima" la miniserie Sky Original sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, interpretato da Pietro Castellitto. Amore, successi e drammi tratti dal libro "Un capitano" di Paolo Condò e Francesco Totti. Nel cast anche Greta Scarano nel ruolo di Ilary Blasi e Gian Marco Tognazzi nei panni dell'allenatore Luciano Spalletti. Dopo il successo del documentario-evento di Alex Infascelli, "Mi chiamo Francesco Totti", cresce dunque l'attesa per vedere come se la caveranno gli attori a mettere in scena personaggi diventati iconici nell'immaginario popolare italiano. Una storia d'amore lunga 27 anni tra un Capitano, la sua squadra e la città di Roma. Epopea sempre in bilico tra dramma e commedia punta già a diventare una delle serie rivelazione del 2021.

Sky Rojo

Se avete amato e siete in astinenza da "La casa di carta", "Sky Rojo" è la serie tv che fa al caso vostro. Non è propriamente una serie targata Sky ma gli abbonati italiani che hanno già in casa il decoder Sky Q potranno vederla direttamente su Netflix a partire da venerdì 19 marzo. Il piano è di riuscire a sopravvivere. Almeno per altri cinque minuti. Dagli ideatori di "La casa di carta", arriva la spericolata e adrenalinica storia di Carol, Wendy e Gina: tre prostitute in fuga a caccia della libertà a lungo agognata. Sulle loro tracce vi è però Romeo, il loro protettore, pronto a riportarle indietro con ogni mezzo. Sesso, azione e adrenalina in un mix letale all'insegna della femminilità più esplosiva. In attesa della quinta e ultima stagione de "La casa di carta", "Sky Rojo" promette di essere un ottimo passatempo per rimpiazzarla. Guardare il teaser per credere: