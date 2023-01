Dahmer, è polemica dopo il Golden Globe a Peters. "Spingete i killer a sognare la fama"

La vittoria di Evan Peters ai Golden Globe 2023 per la sua interpretazione del serial killer Jeffrey Dahmer non poteva che scatenare polemiche come la stessa serie di Ryan Murphy che da un lato è diventata un colosso, a oggi, infatti, è la terza serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix, dall'altro è finita al centro di numerosi dibattiti e critiche, soprattutto da parte dei familiari delle vittime. Ed è proprio uno di loro, nello specifico, la mamma di una delle persone uccise da Dahmer ad aver contestato la vittoria del bravissimo Peters dell'ambito premio come miglior attore protagonista di una serie tv. La signora Shirley Hughes, infatti, mamma di Tony Huges, uno dei 17 ragazzi sterminati da Jeffrey Dahmer tra il 1978 e il 1991, si è scagliata contro i Golden Globe e il premio vinto da Peters accusando l'Acadmey di spingere, così, gli assassini a desiderare la fama.

In un'intervista con il giornale americano TMZ, la signoria Hughes, ha espresso il suo pensiero criticando la scelta di Netflix di raccontare storie di serial killer dando loro popolarità e rendendole affascinanti al pubblico.

"Sono tante le persone malate nel mondo che possono prendere esempio dal comportamento di questi killer messi sullo schermo - ha detto Shirley Hughes -. Interpretare degli assassini in tv, infatti, li rende quasi affascinanti agli occhi degli spettatori e non fa che alimentare l'ossessione di persone malate che, così, iniziano ad aspirare alla fama".

La signora, inoltre, ha sostenuto che dal premio di Evan Peters non può che venirne fuori nulla di buono e non fa che dare ancora più dolore alle famiglie delle vittime. Questa reazione è stata scatenata anche dal fatto che Evan Peters, nel suo discorso di accettazione del Golden Globe non ha citato le vittime di Dahmer ma ha solo commentato quanto sia stata una serie difficile da fare e da guardare sperando abbia portato qualcosa di buono.