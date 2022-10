Dahmer sommersa di polemiche (ma è la serie Netflix più vista al mondo)

Bisogna fare una precisazione. Quando si giudica una serie tv, lo si fa commentando il prodotto di finzione e non la storia vera oggetto del suo racconto. Questa distinzione è necessaria per poter affrontare un tema delicato come quello della serie Dahmer che da un lato viene lodata dalla critica televisiva e dall'altro viene ferocemente criticata dal pubblico, o perlomeno, da chi è stato realmente coinvolto nella storia narrata dalla serie o da chi vuole prendere una netta posizione a riguardo. Ma perché il fenomeno Dahmer sta facendo il giro del mondo? Quali sono i motivi per cui questa serie Netflix, che da settimane è prima in classifica, è stata sommersa dalle polemiche ed è stata presa di mira da diverse tipologie di persone? Scopriamolo insieme.

Tutte le polemiche su Dahmer

A oggi è la serie più vista su Netflix non solo in Italia ma nel mondo intero. Ha fatto capolino sul catalogo della piattaforma di streaming un po' in sordina, senza essere annunciata con grandi pubblicità o manifesti (come, invece, è successo con Wanna), anche se il suo regista, Ryan Murphy è uno dei nomi di spicco nel mondo seriale. Dahmer, in pochissimo tempo, è diventata un fenomeno seriale ma perché in tantissimi hanno sommerso la serie di polemiche? La serie racconta la storia di uno dei serial killer più noti della storia degli Stati Uniti, oggi deceduto, ma alcune delle sue vittime, tra cui molti parenti di queste, sono ancora in vita e non hanno apprezzato molto la scelta di Netflix di dare valore e visibilità alla storia di un cannibale che ha ucciso ben 17 ragazzi negli anni '80 e '90. È giusto dare spazio a storie di persone senza anima, senza valori, senza una morale? È questo il dibattito social su questo titolo Netflix firmato Ryan Muphry e, se c'è chi apprezza la serie giudicando solo l'opera d'arte c'è anche chi non riesce a fare questa distinzione e non può che condannare la scelta di Netflix. Prima di tutto c'è la polemica della comunità Lgbtqia+ che ha sottolineato ancora una volta quanto la polizia dell'epoca era solita fare distinzione tra persone di colore e "bianchi" (cosa che accade ancora oggi secondo i più), chiudendo a volte un occhio su chi potrebbe sembrare apparentemente una persona per bene solo per il proprio colore della pelle (proprio quanto accaduto, in effetti, a Jeffrey Dahmer). Oltre alla comunità Lgbtqia+, che ha vietato a Netflix di usare il tag Lgbtqia+ per riferirsi sia a Jeffrey Dahmer, dichiaratamente omosessuale, che alla serie (Netflix, infatti, ha rimosso il tag dalla piattaforma), a criticare ferocemente il titolo Netflix sono i parenti delle vittime del serial killer. Questi, infatti, non hanno apprezzato il voler "romanzare" sulla vita di persone scomparse dando ancora più visibilità a un assassino come Dahmer (che l'ha fatta franca per diversi anni). Nella serie, infatti, c'è la trstimonianza di Rita Isabell, sorella della vittima Errol Lindsey. Pochi giorni dopo l'uscita della serie, il cugino di Errol ha postato il confronto tra la testimonianza reale di Isabell e quella ricostruita da Netflix scrivendo "Abbiamo ancora bisogno di questi show?. Non voglio dirvi cosa guardare, i true crime funzionano molto ultimamente, ma se siete curiosi di conoscere il punto di vista delle vittime sappiate che la mia famiglia è molto arrabbiata per questa serie: c'era bisogno di traumatizzare ancora e ancora, per cosa poi?".

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx — eric perry. (@ericthulhu) September 22, 2022

Oltre a lui, anche Rita Isabell, testimone nel processo contro Dahmer, sorella della vittima Errol Lindsay, ucciso a soli 19 anni, ha deciso di dire la sua sulla serie Netflix dove viene anche rappresentata in uno degli episodi.

"Quando ho visto parte della serie, sono rimasta infastidita, soprattutto quando ho visto la mia rappresentazione - ha affermato Isbell che dichiara di non essere mai stata contattata da Netflix - "Se non avessi saputo che era finto, avrei pensato di essere davvero io. I suoi capelli erano come i miei, i vestiti gli stessi. Mi è sembrato di rivivere tutto da capo. Mi ha restituito tutte le emozioni che provai all'epoca". Isabell, inoltre, ha condannato il modo in cui la società ha voluto speculare su questa terribile storia. "Netflix avrebbe dovto chiederci il nostro parere o comunque chiederci cosa provavamo a riguardo. Non mi hanno chiesto nulla, l'hanno fatto e basta. Un conto è se avessero dato parte del ricavato ai parenti delle vittime ma non è così. È triste che stiano semplicemente facendo soldi con questa tragedia. È pura avidità".