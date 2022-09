Dahmer: cosa c'è da sapere sulla nuova serie Netflix sul cannibale Jeffrey Dahmer

Nello stesso giorno di debutto di Wanna, la docu-serie Netflix su Wanna Marchi, Netflix ha deciso di lanciare un'altra serie che racconta la storia di un altro personaggio realmente esistito, il serial killer cannibale Jeffrey Dahmer. Con una miniserie di 10 epsiodi creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la piattaforma di streaming mette al centro della narrazione un "mostro" che ha ucciso, smembrato e conservato i resti di 17 persone innocenti, dandogli il volto di Evan Peters. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più in quello che viene presentato come uno dei punti di forza di Netflix del mese di settembre.

Qui il trailer di Dahmer

Chi c'è nel cast di Dahmer

Il cast di Dahmer è composto da Evan Peters (Jeffrey Dahmer), Richard Jenkins (Lionel Dahmer), Molly Ringwald (Shari Dahmer), Michael Learned (Catherine Dahmer) e Niecy Nash (Glenda Cleveland).

La trama di Dahmer

Tra il 1978 e il 1991 Jeffrey Dahmer ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti. La serie getta luce su questi crimini atroci, focalizzando l'attenzione sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto di razzismo sistemico e dell'incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più celebri serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio.