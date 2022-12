Daisy Jones & The Six, la serie "sesso, droga e rock 'n' roll" in arrivo su Prime Video

Anni '70 e sesso droga & rock 'n' roll: sono gli ingredienti di base di Daisy Jones & The Six, nuova serie Amazon Original di genere musical drama che narra l'ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Qui potete trovare le immagini e le informazioni su questa nuova serie.

Quando esce Daisy Jones & The Six

Prime Video ha annunciato che Daisy Jones & The Six sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 3 marzo, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 24 marzo.

Di cosa parla la serie

La limited series Daisy Jones & The Six è basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall'anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all'apice del successo.

Il cast della serie

Nel cast della serie Riley Keough interpreta Daisy Jones, mentre Sam Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Da Amazon Studios e Hello Sunshine, Daisy Jones & The Six ha come executive producer Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion. Scott Neustadter e Michael H. Weber hanno creato la serie basata sul romanzo di Taylor Jenkins Reid, qui anche in veste di produttrice. Scott Neustadter è executive producer e co-showrunner con Will Graham, anch'egli executive producer. James Ponsoldt ha diretto i primi cinque episodi e ricopre anche il ruolo di executive producer, Nzingha Stewart ne ha diretti quattro e Graham uno.

Il primo teaser

In questo video di annuncio dell'uscita possiamo scoprire i due protagonisti.