Dawson's Creek arriva su Netflix. Ecco quando sarà possibile vederlo

Dawson's Creek approda su Netflix! La piattaforma di streaming per antonomasia, infatti, ha annunciato che dal prossimo 15 gennaio renderà disponibili nel suo catalogo tutte le sei stagioni di una delle serie più popolari e amate dagli adolescenti negli anni '90. Dawson's Creek, infatti, oltre a rendere famosi attori come Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams e James Van Der Beek ha accompagnato i pomeriggi di tantissimi ragazzi e ragazze dell'epoca tra amori, riflessioni sulla vita, sogni e delusioni diventando uno dei simboli del mondo dei teen drama americani.

Dawson's Creek: dopo 22 anni dal primo episodio arriva su Netflix

Sono passati ben 22 anni dalla messa in onda del primo episodio della serie creata da Kevin Williamson che si è conclusa nel 2003 lasciando di stucco i suoi fan con l'episodio finale. Per il ventennale, poi, il cast di Dawson's Creek si era ritrovato per la prima volta dalla fine della serie e, inoltre, sempre per festeggiare i 20 anni del teen drama Sky Atlantic aveva organizzato una maratona di tutti i 128 episodi della serie. Un vero e proprio regalo per i fan che, da gennaio, anche Netflix farà al suo pubblico.

L'annuncio di Netflix

La piattadorma di streaming più amata dagli appassionati di serie tv ha annunciato l'arrivo di Dawson's Creek sul suo catalogo digitale con un tweet che ha letteralmente fatto impazzire i fan della serie. E voi, siete contenti di poter rivedere le avventure di Joey e Pacey e i drammi esistenziali di Dawson?