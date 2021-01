Perché Netflix ha "cambiato" la sigla di Dawson's Creek

Dawson's Creek è ufficialmente su Netflix! La piattaforma di streaming per antonomasia, infatti, ha pubblicato il 15 gennaio, dopo 22 anni dal primo episodio, tutte le sei stagioni di una delle serie più popolari e amate dagli adolescenti negli anni '90. Dawson's Creek, infatti, oltre a rendere famosi attori come Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams e James Van Der Beek ha accompagnato i pomeriggi di tantissimi ragazzi e ragazze dell'epoca tra amori, riflessioni sulla vita, sogni e delusioni diventando uno dei simboli del mondo dei teen drama americani. Qualcosa, però, sembra aver creato subbuglio nei fan della serie che, riguardando gli episodi su Netflix, hanno subito notato che un pezzo molto importante della serie mancava. Di cosa stiamo parlando? Della sigla originale!

Dawson's Creek esce su Netflix ma senza la sigla originale

La serie creata da Kevin Williamson, che si è conclusa nel 2003 dopo 128 episodi in totale, è disponibile integralmente su Netflix ma preparatevi perché non potrete più cercare di cantare, nella sua versione italianizzata, la famosissima canzone "I don’t want to wait" perché gli episodi su Netflix sono privi di sigla originale e al posto di questa ce ne è un'altra. È stato lo stesso Netflix ad annuciarlo con un tweet in cui ha dichiarato ai fan: “Ve lo diciamo subito: la siglia di Dawson's Creek non è ANUWANUWEI. Lo sappiamo, fa malissimo, ma non dipende da noi”. Un classico legato ai diritti d'autore, insomma.

Al posto di quella originale, infatti, c'è un'altra canzone, Run like mad di Jann Arden che era stata la sigla degli episodi italiani della prima stagione ma in America e Canada non era mai apparsa. Ora che la serie è finita su Netflix, però, anche negli Stati Uniti e Canada la sigla è diventata questa per una questione di diritti con la Sony. Quindi non c'è nulla da fare, Dawson's Creek ha cambiato la sua sigla ma lo sappiamo che nel vostro cuore resterà sempre "ANUWANUWEI".