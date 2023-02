Dead Ringers, su Prime Video in arrivo la serie remake del film di Cronenberg

Nel 1988 uscì il film Dead Ringers (titolo in italiano Inseparabili), film di David Cronenberg con Jeremy Irons, tratto da un romanzo di qualche anno prima a sua volta ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a New York nel 1975 (ma il film era ambientato a Toronto) e relativo a due uomini gemelli (interpretati da Irons) che fanno i ginecologi.

Il film, che è in un certo senso il tipico film di Cronenberg (tra il disturbante e il terrificante) ricevette diversi premi ed ebbe un discreto successo. Tanto che nel 2005, la HBO pensò di ricavarne una serie tv che fosse una sorta di risposta a un'altra serie rivale che parlava di due medici, o meglio di due chirurghi plastici, la mitica Nip/Tuck. Ma poi non se ne fece niente.

Almeno fino al 2020, quando Amazon Prime Video si è accaparrata i diritti e ha avviato la produzione di questa serie remake, con protagonista Rachel Weisz (Disobedience, La favorita, Black Widow) nel ruolo delle ginecologhe gemelle Beverly ed Elliot Mantle. La produzione non è stata evidentemente agevole, perché solo nel 2023 Dead Ringers arriva su Prime Video.

Quando esce Dead Ringers su Prime Video

Tutti i sei episodi della limited series saranno disponibili dal 21 aprile in esclusiva su Prime Video.

Di cosa parla la serie Dead Ringers

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell’etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Il cast di Dead Ringers

La limited series è creata e scritta dalla scrittrice e sceneggiatrice candidata agli Emmy Alice Birch (Normal People, Succession, Il prodigio), che è anche executive producer, così come la protagonista Rachel Weisz.

Insieme alla compagna di Daniel Craig, nel cast della serie anche Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) nel ruolo di Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers - Svaniti nel nulla) nel ruolo di Susan.

Il regista Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw) ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l’ultimo episodio della serie. Il team di regia include anche Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) e Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: L’ultimo uomo).

Dead Ringers è co-prodotta da Amazon Studios e Annapurna Television. Alice Birch, che è la showrunner della serie, ed è executive producer insieme a Rachel Weisz per Astral Projection, Stacy O’Neil, Sue Naegle e Sean Durkin. Ali Krug è executive producer per Annapurna Television. Erica Kay, Anne Carey e Polly Stokes sono executive producers. James G. Robinson, David Robinson e Barbara Wall sono executive producer per Morgan Creek.