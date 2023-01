Dear Edward, il trailer della serie tragi-romantica in arrivo su Apple TV+

Se vi piacciono le serie tv che mischiano dramma e romanticismo, su Apple TV+ arriva un'interessante novità realizzata dai produttori di una serie come Parenthood e di un film come Friday Night Lights.

La serie tv in questione si chiama Dear Edward, è adattata dall'omonimo bestseller di Ann Napolitano ed è interpretata da un cast corale che comprende la candidata all'Emmy Connie Britton (Spin City, Friday Night Lights, The White Lotus 1), Taylor Schilling (Orange is the new black) e la new entry Colin O'Brien. Di seguito tutte le informazioni, dalla data di uscita alla trama, e il trailer della serie.

Quando esce Dear Edward su Apple TV+

La serie, composta da 10 episodi, uscirà a partire dal giorno venerdì 3 febbraio, con una puntata a settimana.

Di cosa parla Dear Edward

Prodotta da Apple Studios, scritta e diretta da Jason Katims, che è anche produttore esecutivo, "Dear Edward" è una storia emozionante, incoraggiante ed edificante sulla sopravvivenza, la resilienza, i legami tra le persone e la disamina di ciò che ci rende umani.

"Dear Edward" racconta la storia di Edward Adler (interpretato da Colin O'Brien), un ragazzino di 12 anni che sopravvive a un drammatico incidente aereo di cui restano vittime tutti gli altri passeggeri del volo, compresa la sua famiglia.

Mentre Edward e altre persone in tutto il mondo colpite dalla tragedia cercano di dare un senso alla vita dopo l'incidente, si creano amicizie, nascono storie d'amore e si formano comunità inaspettate.

Il cast della serie

La serie ritrova Jason Katims e Connie Britton di nuovo insieme dopo la loro collaborazione nel film vincitore di un Emmy Friday Night Lights; a completare il cast, accanto a Schilling e O'Brien, troviamo Amy Forsyth, Eva Ariel Binder, Brittany S. Hall, Idris Debrand, Carter Hudson, Maxwell Jenkins, Jenna Qureshi, Audrey Corsa, Anna Uzele, Ivan Shaw e Dario Ladani Sanchez.

Il trailer ufficiale di Dear Edward

Qui sotto il trailer ufficiale in inglese con sottotitoli.