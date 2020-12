Death to the 2020: annunciata la data di uscita dell'attesissimo evento Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita dell'attesissimo Death to the 2020, l'evento comico nato da un'idea dei creatori di Black Mirror. Questo acclamato progetto, nonché un originale Netflix, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 27 dicembre e avrà tra i protagonisti alcuni tra i nomi di spicco del mondo cinematografico internazionale come Samuel L. Jackson, Hugh Grant e molti altri.

Death to the 2020: di cosa si tratta

Per salutare un anno complicato come il 2020, infatti, gli ideatori della serie antologica su un futuro immaginario tra le più apprezzate degli ultimi anni, hanno voluto creare un evento speciale per "aggiungere qualcosa" a quest'anno così paradossale che neanche loro stessi avrebbero potuto, in qualche modo, immaginare. E se la vita reale sembra essersi trasformata in un episodio di Black Mirror, le menti dietro la creazione di questa serie tv, hanno voluto stupire il loro pubblico facendo un omaggio comico a questo anno che ha saputo supire anche loro stessi. Ed è così che nasce Death to the 2020, un progetto visivo, nonché racconto, ironico, della vita in tempo reale e, come hanno commentato gli stessi autori, "un evento che difficilmente si dimenticherà".

Death to the 2020: il cast

Samuel Lee Jackson

Hugh Grant

Lisa Kudrow

Kumail Nanjiani

Tracey Ullman

Samson Kayo

Leslie Jones

Diane Morgan

Cristin Milioti

Joe Keery

Il trailer ufficiale di Death to the 2020