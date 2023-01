The Decameron, cosa sappiamo sulla serie Netflix ispirata alle novelle di Boccaccio

Sarà composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, girata in Italia tra Roma e Viterbo e porterà sul catalogo di Netflix una delle opere più iconiche della letteratura italiana, il Decamerone di Boccaccio. Stiamo parlando di The Decameron, la nuova serie Netflix che racconterà, attraverso il genere della commedia romantica, una storia ai tempi della peste nera. La creatrice della serie? Jenji Kohan, un nome noto nel mondo seriale che ha regalato al pubblico uno dei titoli più amati degli ultimi anni, Orange is the new Black. Dietro questo ambizioso progetto Netflix, infatti, c'è la Kohan insieme a Kathleen Jordan. La regia della serie, invece, è affidata a Mike Uppendahl (Ratched, American Crime Story). Ma cosa sappiamo finora su questo ambizioso progetto di Netflix e quando debutterà sul suo catalogo? Scopriamolo insieme.

Di cosa parlerà The Decameron?

La nuova serie di Netflix è liberamente ispirata al Decamerone, la famosa raccolta di racconti d'amore arguti, spumeggianti e talvolta tragici dell'autore italiano del XIV secolo Giovanni Boccaccio. Il Decameron è ambientato nel 1348, quando la peste nera, la pandemia più letale della storia dell'umanità che ha ucciso fino a 200 milioni di persone, colpisce duramente Firenze. Un gruppo di nobili viene invitato a ritirarsi con i propri servitori in una grande villa nella campagna italiana ad attendere e cercare di sviare la pestilenza con una sontuosa vacanza. Ma quella che inizia come un'avventura sulle colline toscane si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

La serie esamina i temi attuali dei sistemi di classe, delle lotte per il potere e della sopravvivenza in una pandemia con un tocco di leggerezza, grazie a un gruppo di personaggi affascinanti e divertenti.

A che punto è la produzione della serie?

La pre produzione dello show risale alla fine del 2022 mentre le riprese sono iniziate questo gennaio 2023, precisamente il 10. La serie sarà girata per i prossimi mesi e dovrebbe essere conclusa intorno a giugno 2023.

Quando esce The Decameron su Netflix

Per ora Netflix non ha annunciato la data di uscita ufficiale del Decameron ma possiamo immaginare che questo titolo possa uscire tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.