I delitti del BarLume: maratona su Sky in attesa dei nuovi episodi

Tutte le puntate disponibili su Sky Cinema Collection e on demand. Le due nuove storie "Mare forza quattro" e "Tana liberi tutti" in onda lunedì 11 e 18 gennaio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Manca sempre meno al ritorno de "I delitti del BarLume". Due nuove storie tutte da scoprire in prima tv su Sky Cinema Uno e in streaming su Now TV. saranno trasmesse in prima visione l'11 e il 18 gennaio 2021 (disponibili anche on demand).

In attesa di scoprire le nuove puntate, Sky ha annunciato una speciale maratona con tutti gli episodi della serie su "Sky Cinema Collection" e, ovviamente, anche on demand. L'annuncio è arrivato con un divertente post condiviso sui social di Sky dove Emo, mascherina in volto, annuncia ai compagni la messa in onda di tutti gli episodi della fortunata serie Sky Original (coprodotta insieme a Palomar). Tra pochi giorni due nuovi casi da risolvere ci porteranno nell’immaginaria cittadina di Pineta (nella realtà è Marciana Marina, sull’Isola d’Elba), chiamata a fare i conti con la pandemia che condizionerà la vita di tutti i suoi abitanti.

I due nuovi capitoli “Mare forza quattro” e “Tana liberi tutti”, sempre ispirati al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, sono scritti da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Confermato Roan Johnson alla regia, insieme agli storici personaggi che hanno reso famoso il “BarLume”: Filippo Timi ancora nei panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino in quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre Stefano Fresi e Corrado Guzzanti saranno ancora una volta Beppe Battaglia e Paolo Pasquali. Sempre insieme, anche se questa volta con l’ausilio della tecnologia, il “quartetto uretra”, capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).