I delitti del BarLume: la seconda storia sarà: "Tana libera tutti"

"Mare forza quattro", primo episodio della nuova stagione de "I delitti del BarLume", si era conclusa con il premier Giuseppe Conte che annunciava in diretta tv le misure del Governo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19, ovvero il lockdown nazionale. «A questo punto i problemi ce li abbiamo tutti, non solo il Viviani» diceva il personaggio interpretato da Filippo Timi guardando in macchina gli spettatori. Andato in onda lunedì 11 gennaio l'episodio d'esordio ha subito fatto registrare un boom di ascolti su Sky Cinema Uno. La seconda storia: "Tana libera tutti", andrà in onda lunedì 18 gennaio ed è già uno degli appuntamenti della prossima settimana.

Ai microfoni di Sky, il regista Roan Johnson ha regalato qualche anticipazione sulla nuova storia: «Il personaggio interpretato da Paolo Cioni (attore bravissimo) rischiava di esaurire la sua forza narrativa come ex della Tizzi. Quindi questa sua ossessione per la miscelazione e per la professione di barman ci ha permesso di creare situazioni e gag divertenti. Alcune ispirate anche alla realtà, come le gag sui cocktail d’asporto e sugli spot pubblicitari». Il finale della puntata si chiuderà sulle note di un classico immortale della canzone italiana: "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. «Ci sono state delle canzoni che sono state degli inni durante il lockdown. E "Volare" è stata senza dubbio una di queste - spiega il regista a Sky - Nel BarLume cerchiamo sempre di utilizzare canzoni finali dal sapore nostalgico, ma anche un po’ buffo. E in questo senso "Volare" era perfetta». Nel cast del nuovo episodio torneranno: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. L'appuntamento è per lunedì 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, oltre che on demand su Sky e Now Tv.