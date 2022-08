Devil in Ohio: cosa sappiamo sul nuovo thriller Netflix con Emily Deschanel

Netflix sta per lanciare una nuova miniserie dai toni thriller e crime. Si tratta di Devil in Ohio, una serie di otto episodi da 45 minuti l'uno ispirata all'omonimo romanzo del 2017 dell'autrice Daria Polatin su una storia vera. Questo nuovo titolo thriller con la stessa Daria Polatin come showrunner e sceneggiatrice, avrà come protagonista un volto noto del piccolo schermo, Emily Deschanel, meglio conosciuta per il ruolo di Temperance Brennan in Bones e Angela in Animal Kingdom che in questa serie vestirà i panni di Suzanne, una psichiatra che darà ospitalità a una misteriosa ragazza che cambierà per sempre la sua vita. Ma entriamo più nel dettaglio per scopire cosa sappiamo su questo nuovo e atteso giallo Netflix.

La trama di Devil in Ohio

Quando la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis dà rifugio a una misteriosa ragazza evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto e la sua stessa famiglia rischia di essere distrutta.

Chi c'è nel cast di Devil in Ohio

La protagonista di Devil in Ohio di Netflix sarà Emily Deschanel, Suzanne, insieme a Sam Jaeger che sarà Peter, poi c'è Gerardo Celasco come Detective Lopez, Madeleine Arthur come Mae, Xaria Dotson come Jules, Alisha Newton come Helen e Naomi Tan come Dani.

Quando esce Devil in Ohio su Netflix

Devil in Ohio farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 2 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.