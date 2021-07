Dexter New Blood: torna il serial killer più noto del piccolo schermo con un revival della serie. Il trailer

Per tutti quelli che pensavano di essersi liberati una volta per tutte del serial killer più temuto del piccolo schermo, è tempo di tornare a "tremare" perché Dexter Morgan sta per fare il suo ritorno con nuove uccisioni a mente fredda a 9 anni dalla fine della serie debuttata nel 2004 sul canale americano Showtime. L'assassino, il cui volto ormai è associato, nella memoria collettiva, a quello del suo interprete: Michael C. Hall, ha cambiato nome ed è tornato in campo per mettere a punto un altro piano da brividi dopo aver passato gli ultimi anni a cercare di affrontare e sopprimere i suoi demoni interiori. Sotto lo pseudonimo di Jimmy Lindsay, Dexter si nasconde con una nuova identità nella piccola comunità di Iron Lake, nello stato di New York ed è pronto a lasciare di nuovo il segno dopo che il Passeggero Oscuro lo richiamerà a seguito di accaduti inaspettati.

Le prime immagini del revival di Dexter sono state presentate, nel primo trailer della serie, in occasione del Comic-Con@Home 2021 e vedono Hall insieme ai suoi compagni di cast in cui troviamo Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lord Bird) e Clancy Brown(The Crown, Billions). Alla regia di Dexter New Blood torna lo stesso showrunner della serie originale Clyde Phillips.

Come era finito Dexter?

Il thriller di Showtime ha accompagnato un'intera generazione di amanti del brivido nei primi anni 2000, terminando nel 2012 dopo ben 8 stagioni. Quello che sembrava un semplice poliziotto della scientifica di Miami si è rivelato essere, nel corso degli episodi, l'intelligentissimo serial killer che tutti stavano cercando di catturare. La serie che vedeva protagonisti Michael C. Hall e Jennifer Carpenter, nei panni di sua sorella Deb, era terminata in modo abbastanza deludente per i fan. Dexter, infatti, finiva con il protagonista che staccava la spina di Deb dopo che la donna era stata colpita da un proiettile, gettando il suo corpo nell'oceano nel bel mezzo di un uragano. L'uomo, a questo punto, fingeva la sua morte abbandonando anche il figlio per nascondersi sotto la falsa identità di un taglialegna in un paesino sperduto dell'Oregon. Un finale non apprezzato dai fan di Dexter che avevano imparato ad amarlo, nonostante le sue azioni discutibili, proprio per il suo pensiero pragmatico che è sembrato venir meno nel gran finale di serie quando da uno come lui ci si aspettava qualcosa in più.

Ma staremo a vedere se, nella nuova stagione della serie, l'ex serial killer avrà modo di tornare a dimostrare a tutti di che pasta è fatto.