Dexter, quattro nuovi personaggi per il revival: riprese al via a febbraio

Dexter sta per tornare. Originariamente trasmessa per otto stagioni e 98 episodi dal 2006 al 2013, ha fatto la storia del piccolo schermo anche grazie all'interpretazione magnetica di Michael C. Hall ("Six Feet Under") nei panni di Dexter Morgan, analista del dipartimento di polizia di Miami che vive una doppia vita come serial killer. Nel finale dell'ultima stagione, ampiamente stroncata dalla critica, Dexter fingeva la propria morte e lasciava Miami, iniziando una nuova vita lavorando per un'azienda di legname in Oregon.

Showtime, ha annunciato lo scorso ottobre per la prima volta il revival della serie in 10 episodi. Ora si sa che le riprese dovrebbero iniziare a febbraio in Massachusetts, in paesi locali come: Gardner, Lancaster, Sterling e Worcester. Nella finzione, dunque, il protagonista tornerà verso la costa est degli Stati Uniti, sebbene la serie sarà ambientata più a nord rispetto a Miami, nello stato di New York. Si tratta tuttavia di un luogo immaginario che la produzione creerà immortalando i vari paesaggi del Massachusetts. La cittadina di Gardner sarà uno dei set principali del revival di Dexter. In passato era già stata il set delle riprese per la seconda stagione della serie antologica di Stephen King "Castle Rock", girata nel 2018. In un'intervista a The Daily Beast, il protagonista Michael C. Hall aveva detto che avere la possibilità di dare a "Dexter" un nuovo finale lo attraeva. «Le persone erano rimaste piuttosto insoddisfatte dal finale dell'ottava stagione. C'è sempre stata la speranza che emergesse una storia che valesse la pena raccontare - ha detto Hall - Io stesso mi metto nel gruppo di persone che si chiedevano: 'Che diavolo è successo a Dexter?' Sono entusiasta di tornare indietro. Non ho mai avuto l'esperienza di interpretare un personaggio per così tanti anni». Mentre Hall riprenderà il suo ruolo principale nel revival, Deadline ha annunciato l'aggiunta di quattro nuovi attori al cast: Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Underground), Johnny Sequoyah (Believe) e Jack Alcott (The Good Lord Bird). L'unico altro annuncio del personaggio fino ad oggi era stato Clancy Brown ("The Shawshank Redemption") che interpreterà Kurt Caldwell, il sindaco di una piccola città chiamata Iron Lake che possiede una stazione di servizio per camion dove il revival sarà ambientato. “Dexter” è il terzo progetto della Showtime girato in Massachusetts negli ultimi anni: la rete via cavo ha filmato l'episodio pilota del set di Boston “City on a Hill” nell'area di Boston ed è tornato sulle scene del film per la seconda stagione l'anno scorso . Anche la seconda stagione dell'ormai cancellato “Smilf” era stata girata non molto distante dai luoghi dove, tra poche settimane, inizieranno le riprese del revival di Dexter. In Italia la serie è andata in onda su Fox Crime, canale a pagamento di Sky dove si possono trovare on demand tutte le otto stagioni della serie Showtime.