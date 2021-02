Gli Irregolari di Baker Street porta su Netflix i personaggi di Arthur Conan Doyle: tutto quello che sappiamo finora

Netflix sta per lanciare un suo nuovo prodotto! Tenetevi pronti amanti del genere horror perché la piattaforma di streaming digitale ha in serbo per voi una nuova serie tv in uscita il prossimo marzo: Gli Irregolari di Baker Street. La promettente nuova serie Netflix porterà sul piccolo schermo i personaggi di Arthur Conan Doyle e gli darà un aspetto più dark e horror. Nata da un'idea di Tom Bidwell, questa serie sembra sarà in grado di stupire il pubblico ma scopriamo qualcosa in più sulla sua trama, il cast e la data di uscita ufficiale de Gli Irregolari di Baker Street.

Gli Irregolari di Baker Street: di cosa parla

La nuova serie horror di Netflix è ambientata nella Londra del XIX secolo e racconta la storia di un gruppo di giovani emarginati, noti come gli Irregolari, che cerca di risolvere crimini soprannaturali per conto del dorrot Watson e del suo partner Sherlock Holmes.

Gli Irregolari di Baker Street: il cast

Il cast della serie è composto da questi personaggi:

Henry Lloyd-Hughes: Sherlock Holmes

Royce Pierreson: Watson

Jojo Macari: Billy

Thaddea Graham: Bea

Darci Shaw: Jessie

Harrison Osterfield: Leopold

McKell David: Spike

Aidan McArdle: Lestrade

Il teaser ufficiale

Il trailer ufficiale della serie non è ancora stato rilasciato dalla piattaforma digitale ma, lo scorso 22 febbraio, Netflix ha pubblicato il primo teaser:

Gli Irregolari di Baker Street: la data di uscita

La data di uscita ufficiale de Gli Irregolari di Baker Street è stata confermata da Netflix e corrisponde al prossimo 26 marzo 2021.

Noi non vediamo l'ora di vederla! E voi?