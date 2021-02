Sky Rojo: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie spagnola dal creatore de La Casa di Carta

Anticipazioni, cast e trailer nel nuovo prodotto originale Netflix in uscita il prossimo 19 marzo 2021

Dopo La casa di carta (di cui si attende l'uscita della quinta e ultima stagione) arriva su Netflix Sky Rojo, un nuovo prodotto originale in lingua spagnola dallo stesso creatore Alex Pina. La serie, che debutterà il prossimo 19 marzo 2021 sulla piattatforma di streaming è stato prodotta da Vancouver Media e distribuita da Netflix. L'annuncio della nuova serie originale Netflix è stata annunciata sui canali social della piattaforma lo scorso 29 gennaio 2020 con un video annuncio:

Sky Rojo: di cosa parla la nuova serie di Álex Pina

El año que viene pintamos el cielo de rojo. La nueva serie de Álex Pina, el creador de 'La Casa de Papel', se llama 'Sky Rojo' y está protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Yany Prado y Enric Auquer. pic.twitter.com/una7cJ2xs6 — Netflix España (@NetflixES) November 14, 2019

Questo è l'annuncio di Netflix Spagna dello scorso 14 novembre 2019 con la foto del copione di Sky Rojo e l'elenco dei suoi atttori protagonisti. Ma se prima avevamo a disposizione solo pochi indizi ora sappiamo molto di più sulla serie che racconterà la storia della fuga dal loro protettore di tre ragazze che lavorano nel mondo del sesso: una cubana, un'argentina e una spagnola che devono cavarsela da sole e cercare di sopravviere senza l'aiuto delle forze dell'ordine alle quali non possono rivolgersi a causa dei loro crimini pregressi.

Sky Rojo: il trailer della nuova serie Netflix

Sky Rojo: il cast

Il cast ufficiale di Sky Rojo vede la presenza di diversi attori, alcuni dei quali già noti al pubblico, tra cui: Verónica Sánchez, Yany Prado, Lali Espósito, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Mariana Salazar, Enric Auquer, Penélope Guerrero, José Manuel Poga.

Sky Rojo: data di uscita

La data di uscita della nuova serie dal padre de La casa di carta è prevista per il prossimo 19 marzo 2021. Non non stiamo più nella pelle, e voi?