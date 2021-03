The One: perché guardare la nuova serie Netflix che rovescia l'idea tradizionale di amore

E se l'amore perfetto si potesse trovare con un test genetico? E se fosse solo il proprio DNA a determinare con chi dovremmo passare il resto della nostra vita come cambierebbe l'idea che abbiamo dell'amore? Sono questi gli interrogativi che insorgono guardando The One, la nuova serie Netflix che punta a scardinare il tradizionale concetto dell'amore che conosciamo per raccontare un futuro prossimo, e non poi così distopico come potrebbe sembrare. Tratta dal romanzo omonimo dello scrittore inglese John Marrs, The One, è il nuovo progetto di punta di Netflix che sta già scalando le classifiche delle serie più viste a soli pochi giorni dal suo debutto sulla piattaforma, lo scorso 12 marzo.

The One: di cosa parla e perché guardare questa serie

The One parla di amore, ma non dell'amore romantico che siamo abituati a vedere in tv come quello alla Bridgerton, questa serie, infatti, vuole dare un colpo di coda al romanticismo per provare a spiegare il mondo delle relazioni umane con la scienza, e nello specifico, con la genetica. La premessa della serie è semplice e parte dall'idea che con un test del DNA sia possibile individuare il proprio match perfetto, l'unica persona con cui geneticamente si è predisposti a innamorarsi e avere una relazione romantica. Partendo da qui, si innescherà un meccanismo per cui molte relazioni e matrimoni preesistenti vacilleranno proprio perché, sapendo che il pertner perfetto esiste ed è lì fuori, le persone saranno mosse verso la ricerca della perfezione rispetto all'accontentarsi o continuare a scegliere le persone che hanno già e che li rendono già felici. Ora che basta solo un campione di capelli per trovare l'amore perfetto non sarà più possibile concepire l'amore così come si è fatto finora e questa scoperta cambierà per sempre il modo di vivere delle persone e la loro ricerca dell'anima gemella.

I motivi per cui dare una chance a questa serie sono diversi ma soprattutto quello di cercare di capire quanto, un esperimento scientifico, possa cambiare radicalmente l'immaginario collettivo su uno dei concetti più importanti per il genere umano: cioè l'amore. E se l'amore fosse ridotto esclusivamente a un match genetico, cosa implicherebbe sul nostro potere di scelta, sul libero arbitrio e sulle relazioni che vanno avanti perché ci si impegna e si vuole stare insieme rispetto a quelle che sono potenzialmente perfette?

The One: il trailer ufficiale