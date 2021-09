Su TimVision è arrivato il talk che insegna a essere sempre... "Di Moda"

"Tutto quello che serve sapere per essere... di moda": si può riassumere così il senso del nuovo talk show TimVision dedicato ai "fashion addicted", cioè a tutti coloro che seguono le sfilate, le nuove tendenze e ciò che, invece, non è più "in". E lo show si chiama appunto... Di Moda.

Com'è fatto e chi c'è a "Di Moda" su Timvision

Il format di Di Moda non segue la stagionalità delle sfilate, ma presenta e commenta l'attualità dei brand più famosi: l'agenda fashion del momento con i vari tipi di abbigliamento, i colori, i contesti e le loro associazioni.

Di Moda presenta un punto di vista del tutto unico, non solo consigli sul modo di vestirsi, ma anche i retroscena del mondo dei grandi stilisti, raccontati da tre grandi esperti: la critica di moda, Daniela Fedi, la conduttrice radio e Tv, Annie Mazzola, e lo stylist, Simone Guidarelli.

Lo show è una produzione originale TimVision, prodotta da Èliseo entertainment di Luca Barbareschi, dedicata al mondo della moda, che consente al pubblico di appassionati (e non) di seguire da casa le sfilate delle collezioni autunno inverno 2021 di Armani, Dior, Etro, Fendi, Gucci, Max Mara, Numero 21 e Prada.

Sarà compito dei tre esperti commentare gli abiti più affascinanti, spiegare la loro unicità, stringere sui dettagli 'che fanno la differenza', sui particolari che distinguono gli stilisti e scommettere sul loro diventare di tendenza. Otto appuntamenti nei quali gli spettatori potranno scoprire cosa indossare per essere alla moda.

Quando escono le puntate di Di Moda su TimVision

La prima puntata del talk Di Moda, insieme ad Armani e Gucci, è uscita il 21 settembre in concomitanza con l'apertura della Fashion Week di Milano, e a seguire ogni martedì con due puntate a settimana.

Il trailer di Di Moda

Per farsi un'idea più precisa di Di Moda, ecco il trailer di anteprima del talk iniziato ieri su TimVision.