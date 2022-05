Di4ri 2 ci sarà? Cosa sappiamo sul futuro della prima serie italiana Netflix per ragazzi

Di4ri ha appena fatto il suo debutto su Netflix con quindici episodi che raccontano, attraverso prospettive diverse, tutti i problemi legati alla preadolescenza e alla crescita di un gruppo di ragazzi tra paure, primi amori, amicizie e genitori assenti. Prodotta da prodotta da Stand By Me, questa prima serie italiana Netflx per ragazzi vuole parlare a un pubblico di più piccoli ma anche ai loro genitori e vede tra le guest star l'ex concorrente di Amici, Tancredi (che ha realizzato la colonna sonora della serie) e la campionessa juniores di salto in lungo Larissa Iapichino, figlia di Fiona May. Ma ci sarà un secondo capitolo per Di4ri? Per ora non abbiamo ancora conferme da parte di Netflix, molto probabilmente bisognerà aspettare di vedere come sarà accolta la serie dal pubblico ma possiamo già immaginare cosa potremo aspettarci da Di4ri 2, qualora dovesse esserci.

Qui la RECENSIONE di Di4ri

Di cosa potrebbe parlare Di4ri 2

La prima stagione della serie si è conclusa con la fine dell'anno scolastico dei ragazzi della 2D di Marina Piccola e con un'occupazione della scuola per evitare che la classe debba trasferirsi a Marina Grande e, così, dividersi. La seconda stagione della serie potrebbe partire proprio da qui, dal futuro della scuola di Marina Piccola e potrebbe incentrarsi sull'ultimo anno scolastico di questi ragazzi che si apprestano a iniziare il liceo e, a questo punto, dovranno per forza di cose dividersi. E poi c'è la storia d'amore tra Pietro e Livia che dovrà confrontatsi con nuove sfide e il futuro di tutti gli altri ragazzi della classe tra amicizie, amori e crescite personali.

Quando esce Di4ri 2 su Netflix

Per ora non abbiamo certezze sulla possibile data di uscita di Di4ri 2 su Netlfix ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi di questa serie (se dovesse essere rinnovata) verso la primavera/estate del prossimo anno.