Di4ri 2 ci sarà. Netflix conferma il capitolo 2 della serie italiana per ragazzi

Debuttava su Netflix lo scorso 18 maggio come prima serie italiana Netflix per ragazzi e oggi, a nove mesi di distanza, si è conquistata il rinnovo per una seconda stagione. Stiamo parlando di Di4ri, il teen Netflix sulla storia di un gruppo di compagni di classe di seconda media che ha portato sul piccolo schermo tematiche legate alla pre-adolescenza tra primi amori, la scoperta della propria sessualità, amicizie messe alla prova, bullismo ma anche tanta leggerezza e divertimento. Netflix, infatti, ha deciso di rinnovare questa serie e darle la possibilità di continuare a raccontare le storie dei suoi 8 protagonisti, ognuno dei quali aveva dominato ognuno degli episodi della prima stagione. L'annuncio di questo rinnovo è arrivato sui profili social di Netflix con un video messaggio dei protagonisti della serie alle prese con il primo ciack della seconda stagione.

La trama di Di4ri

Di4ri racconta le storie di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Le vicende si svolgono a Marina Piccola, un paesino su un’isola italiana. Ogni episodio copre l’arco temporale di una settimana scolastica ed è raccontato dal punto vista di uno degli otto protagonisti (tranne nel caso del primo episodio, che è l’unico ad avere una doppia narrazione, Pietro nella prima metà e Livia nella seconda), offrendo agli spettatori una sorta di diario personale con il suo peculiare sguardo sugli avvenimenti della 2^D.

Quando esce Di4ri 2 su Netflx

Per ora non sappiamo ancora quando uscirà Di4ri 2 ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo Netflix nell'estate 2023.