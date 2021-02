Dietro i suoi occhi di Netflix conquista tutti e nel cast c'è la figlia di una star internazionale

Uscita su Netflix il 17 febbraio 2021, Dietro i suoi occhi conquista subito il pubblico della piattaforma di streaming con il suoi inquietante triangolo amoroso dai toni thriller. Questa miniserie di soli 6 episodi in totale è tratta dal romanzo omonimo di Sarah Pinborough e mantiene una tensione talmente alta in ogni episodio da creare un hype impressionante. Scritta da Steve Lightfoot, Dietro i suoi occhi ha una produzione firmata "Left Bank", la stessa dietro il grandissimo successo di The Crown.

Dietro i suoi occhi: perché guardare la nuova miniserie Netflix

Tra colpi di scena continui, una narrazione veloce e una trama accattivante questa serie gira intorno alla storia di un matrimonio tra David e Adele che viene minacciato da una nuova figura femminile che entra nella vita dei due, l'affascinante Louise. Daivd, uno psichiatra di professione, cade subito alle avance della donna, nonché sua nuova segretaria e madre single, iniziando una relazione extraconiugale con lei. Anche la moglie di David, però, inizierà ad avere un rapporto di amicizia con Louise che terrà segreto al marito per volontà della stessa amante. Quella che apparentemente potrebbe sembrare la classica storia di tradimenti, però, ha molto più da raccontare. Infatti, oltre al triangolo amoroso che fa da sfondo alla narrazione ci sono misteri e realtà celate all'interno del rapporto di coppia ancora più profonde che verranno portate a galla con una perversa realtà di giochi psicologici tra i personaggi.

Nel cast un nome d'eccezione: la figlia di Bono degli U2

Tra le protagoniste femminili di Dietro i suoi occhi c'è la figlia di un cantante di fama internazionale: Bono degli U2. A interpretare la moglie tradita, Adele, infatti, è Eve Hewson, la figlia del famosissimo cantante inglese che, al contrario del padre si è buttata nel mondo della recitazione prendendo parte, ancora prima della serie Dietro i suoi occhi, anche si altre pellicole per il grande schermo, tra le più note, This Must Be the Place di Paolo Sorrentino dove ha vinto il David di Donatello per il suo ruolo di Mary.