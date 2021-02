Dietro i suoi occhi: tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova serie Netflix di febbraio

In uscita su Netflix il prossimo 17 febbraio, Dietro i suoi occhi, è la nuova miniserie di genere thriller tratta dal romanzo omonimo di Sarah Pinborough. La serie, tra i titoli più attesi di febbraio 2021, è stata prodotta e scritta da Steve Lightfoot, già regista e ideatore di “The punisher”, in collaborazione con Angela LaManna. Tra i motivi per guardare questa nuova serie originale della piattaforma di streaming digitale c'è, oltre alla trama dai risolviti psicologici e mozzafiato, anche una produzione d'eccezione: la stessa del grandissimo successo The Crown, la serie Netflix con più nomination ai Golden Globes 2021, cioè la casa di production con sede a Londra: Left Bank Pictures. Ma scopriamo qualcosa di più su questa nuova serie chiacchieratissima dagli appassionati del settore e che sembra essere molto, ma molto, promettente.

Dietro i suoi occhi: di cosa parla

La serie, composta da 6 episodi in totale, ha una trama tutt'altro che banale e si basa sul mantenere costantemente alto l'hype dello spettatore con una narrazione veloce e piena di colpi di scena. La serie rientra nel genere del thriller psicologico e vedrà tutto iniziare da una situazione di noia della protagonista Louise (interpretata da Simona Brown), una mamma single in cerca di nuovi stimoli. La vita di questa donna viene stravolta nel momento in cui inizia una nuova relazione clandestina con il suo datore di lavoro, uno psichiatra di nome David e, nel momento in cui la donna farà amicizia con la moglie del suo amante, inizieranno una serie di intrecci tra bugie, finzioni e coincidenze. I misteri, i segreti macabri e la violenza la faranno da padrone nella vita della protagonista di questo nuovo prodotto Netflix, emergendo un po' alla volta fino a coinvolgere la donna a tal punto da non essere più in grado di tirarsene fuori.

A quattro anni dall'uscita del libro diventato un best seller a livello internazionale, questa storia di intrighi e riflessioni psicologiche torna a farsi viva in versione seriale e noi stiamo già facendo il countdown. Voi?

Il trailer