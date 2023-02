Dinner Club 2 fa ridere quasi come LOL (ma fa venire più fame)

I concorrenti di Dinner Club 2

Venerdì 17 febbraio sono usciti in streaming su Prime Video i primi 4 episodi su 6 (gli ultimi due usciranno il 24 febbraio) di Dinner Club 2, lo show Amazon Original con Carlo Cracco e un cast di ospiti vip che cucinano piatti imparati in giro per l'Italia.

Se ancora non avete iniziato a vedere Dinner Club 2, sappiate che questa seconda stagione è persino migliore della prima, ma ha lo stesso "difetto" della scorsa edizione: fa venire terribilmente fame. Fatta questa premessa, passiamo a spiegare chi sono gli attori che partecipano alla nuova Dinner Club e quali sono le location, o meglio le zone d'Italia visitate.

Chi c'è e come funziona Dinner Club 2

Dalla prima edizione arrivano due dei sei ospiti di Dinner Club 2, ovvero Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli (che, piccolo spoiler, insiste con il dare i suoi voti in uno show che non prevede alcuna competizione). I nuovi ospiti sono invece Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini.

Per quanto riguarda i territori del nostro bellissimo visitati nei viaggi a due guidati (con mezzi sempre "particolari") da chef Cracco, quest'anno Dinner Club ci porta a esplorare la Sila e la Calabria (Cortellesi), l'Alto Adige Sud Tirolo (Albanese), la Romagna (Zingaretti) e di nuovo la Sicilia (Giallini), questa volta più sul versante orientale.

Infine, non vogliamo rovinarvi l'appetito, o spoilerarvi la visione dello show, quindi non vi diremo che cosa mangeranno i nostri viaggiatori e cosa cucineranno per gli altri ospiti, ma state pur certi che, come nella prima stagione, anche qui Cracco ci dimostrerà come la cucina tradizionale del nostro Paese non ha mai sprecato niente...

Perché vedere Dinner Club 2

E dunque, gli unici motivi per non vedere Dinner Club, secondo noi, sono: perché si è sottoposti a una dieta ferrea, o perché si prova disgusto per certe ricette ricche di frattaglie e ingredienti di recupero.

Ma se siete delle buone forchette, Dinner Club è semplicemente il programma culinario che non potete evitare di vedere. Persino più di Masterchef, di Quattro Ristoranti e de La Prova del Cuoco.

Forse è un'esagerazione, d'accordo, ma in Dinner Club si scopre l'enogastronomia italiana più autentica, più sostenibile anche, che viene tramandata con passione e vero amore in ogni zona del nostro Paese.

E infatti Cracco, solitamente così severo e anche (giustamente) altezzoso, in Dinner Club può permettersi di stare dalla parte di chi impara, e quindi di rilassarsi, divertirsi, anche a costo di steccare qualunque nota canti e di fare battute di questo livello: "Sai cosa dice un cuoco a un poliziotto? Ti dichiaro in arrosto".

Per sua e nostra fortuna, però, con lui si rilassano anche gli attori presenti, sia in viaggio sia tutti insieme a cena. E siccome, come dice Albanese, se avessero l'umorismo di Cracco sarebbero morti di fame, sfoderano al contrario una simpatia assolutamente travolgente, tanto che in alcuni momenti si ride quasi come in una puntata di LOL. Ma del resto, si sa che mangiare bene e bere bene migliora il fisico e anche lo spirito.

Voto: 8