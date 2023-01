Dinner Club 2, il trailer e le cose da sapere sullo show culinario di Prime Video

Dopo il successo della prima stagione, e come vi avevamo anticipato a dicembre, torna su Prime Video Dinner Club, il "food travelogue" di Amazon in cui Carlo Cracco porta dei vip in giro per l'Italia a gustare prelibatezze da rifare poi per gli altri partecipanti. Qui potete trovare il trailer e tutte le informazioni su Dinner Club 2.

Quando esce Dinner Club 2

Ancora non è stata comunicata una data di uscita ufficiale, quel che è certo è che Dinner Club 2 uscirà nel 2023 e che aggiorneremo questa informazione quando ci saranno comunicazioni ufficiali.

Cosa e chi vedremo in Dinner Club 2

Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e?Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese.

Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

La prima clip di Dinner Club 2

In questo video Carlo Cracco ricorda le regole di Dinner Club ai nuovi concorrenti (e alle due socie onorarie).