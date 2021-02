Django diventa una serie tv: «Sarà diretta da Francesca Comencini»

Django diventa una serie tv internazionale, liberamente ispirata al film di Sergio Corbucci (fonte di ispirazione anche per lo scatenato "Django Unchained" di Quentin Tarantino). Le riprese della serie targata Sky Original e Canal+ inizieranno a maggio 2021.

Prodotta in inglese da Cattleya (già dietro ai successi di "ZeroZeroZero" e "Gomorra"), la nuova serie coinvolgerà anche Atlantique Productions ("Midnight Sun", "The Eddy"), nota casa di produzione francese che fa parte del gruppo Mediawan. I primi episodi saranno diretti da Francesca Comencini, che sarà anche direttrice artistica della serie. Nel ruolo di Django il pluripremiato attore Matthias Schoenaerts ("The Danish Girl", "Via dalla pazza folla", Un sapore di ruggine e ossa"). Francesca Comencini ha commentato il progetto con queste parole: «Django mi ha catturata fin da subito, anche grazie a personaggi femminili estremamente forti. La serie offre un nuovo e interessante punto di vista sull’idea di mascolinità nel genere western. È una storia universale che celebra la diversità e le minoranze. Sono sicura che Django incuriosirà e affascinerà gli spettatori di tutto il mondo».

La trama

Ambientata nel selvaggio West, a cavallo fra il 1860 e il 1870, "Django" racconta la storia di Sarah e John, fondatori di New Babylon, una città di emarginati, popolata da uomini e donne di ogni estrazione, razza e credo, che accoglie tutti a braccia aperte. Perseguitato dal ricordo dello sterminio della sua famiglia, avvenuto otto anni prima, Django continua a cercare sua figlia, convinto che sia sopravvissuta al massacro. Rimarrà scioccato nel ritrovarla a New Babylon, in procinto di sposare John. Ma Sarah, che ora è una donna adulta, vuole che Django se ne vada, poiché teme che restando possa mettere a repentaglio New Babylon. Django, però, crede che la città sia in pericolo e non è assolutamente disposto a perdere sua figlia una seconda volta.

I commenti

«Siamo orgogliosi di annunciare, con “Django”, un nuovo, ambizioso progetto - ha dichiarato Nicola Maccanico, Evp Programming Sky Italia - che si inserisce perfettamente nel solco della missione di Sky Studios di sviluppare e produrre i migliori contenuti originali in Europa e che, ancora una volta, conferma l’ambizione di sperimentare sempre nuovi territori attraverso le storie dei nostri Sky Originals. Il western è tra i generi più tradizionali e popolari, e Django è tra i film più amati in Italia e nel mondo. Questa serie rilegge quel cult assoluto in chiave contemporanea, fornendo agli spettatori un approccio al genere e un punto di vista inediti e attuali. Siamo inoltre entusiasti di tornare a collaborare con Francesca Comencini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, un team creativo davvero eccellente con cui condividiamo il successo di acclamate serie Sky come “Gomorra” e “ZeroZeroZero”. Insieme a Canal+, Cattleya e Atlantique non vediamo l’ora di dare vita a questo racconto per il pubblico di Sky in tutta Europa».

Fabrice de la Patellière, Head of Canal+ Drama, ha dichiarato: «Siamo davvero entusiasti di poter iniziare la produzione di “Django”. Condividiamo con creatori, produttori e partner la volontà di offrire una versione originale ed europea del western, genere mitico e molto popolare. Con queste grandi serie, Canal + Création Originale sta perseguendo l’ambizione di diventare un attore principale nelle coproduzioni europee. Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli hanno scritto sceneggiature potentissime. Riccardo Tozzi e Olivier Bibas, esperti nel settore delle produzioni, hanno costruito un team artistico eccezionale intorno alla talentuosa Francesca Comencini. Auguriamo a tutti loro il meglio per questa fantastica avventura». Riccardo Tozzi, fondatore e Ceo di Cattleya, aggiunge: «Nella nostra ricerca sul genere, non potevamo non arrivare al western, in cui il nostro cinema ha una tradizione altissima. Django è un western all’italiana nel senso che usa il genere per raccontare il presente».

La serie è stata commissionata da Nicola Maccanico, Evp Programming Sky Italia, insieme a Nils Hartmann e Sonia Rovai che sono anche produttori esecutivi per Sky Studios; per Canal+ da Arielle Saracco, Head of CanalL+ Création Originale, e Fabrice de la Patellière, Head of Canal+ Drama. Studiocanal gestirà le vendite internazionali della serie. "Django" è stata creata e scritta da Leonardo Fasoli ("Gomorra – La Serie", "ZeroZeroZero") e Maddalena Ravagli (Gomorra - La Serie), entrambi anche co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Due episodi sono stati scritti da Max Hurwitz ("ZeroZeroZero" e "Manhunt"). Un progetto ambizioso che offre un approccio inedito al genere western, con un taglio contemporaneo e psicologico. La serie sarà trasmessa su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Austria e Germania e sui canali Canal+ in Francia, Benelux e Africa.