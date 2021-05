Django, Noomi Rapace e Nicholas Pinnock nella serie di Francesca Comencini

Due nuove star internazionali si aggiungono al cast della serie Sky Original. Le riprese, in corso a Bucarest, andranno avanti per sei mesi anche a Racos e nell'area del Danubio

Sono iniziate le riprese di "Django", nuova serie originale Sky e Canal+ che rilegge liberamente e in chiave contemporanea l’omonimo classico western di Sergio Corbucci. Le riprese sono in corso a Bucarest, in Romania, e dureranno 6 mesi, girando anche a Racos e nell'area del Danubio. Al fianco del protagonista, Matthias Schoenaerts, ci saranno anche Noomi Rapace e Nicholas Pinnock, due grandi star internazionali al servizio della regista Francesca Comencini.

Noomi Rapace intepreterà Elizabeth, la temibile e spietata nemica di John Ellis, il principale antagonista di Django che verrà intepretato da Nicholas Pinnock. Lisa Vicari vestirà invece i panni di Sarah, la figlia che Django credeva morta. Con loro un grande cast internazionale formato da giovani e talentuosi attori europei: Jyuddah Jaymes, Eric Kole e Benny Opoku-Arthur nei panni dei tre figli di John Ellis, Tom Austen nei panni di Elijah e l’attrice e Youtuber Abigail Thorn in quelli di Jess. "Django" è stata annunciata come un’ambiziosa produzione in dieci episodi raccontata con un approccio contemporaneo e psicologico al genere Western, attraverso una storia avvincente e un'accurata rappresentazione del periodo portato in scena.

La trama

Ambientata tra il 1860 e il 1870, "Django" inizia con la storia di Sarah e John, fondatori di New Babylon una città di emarginati piena di uomini e donne di ogni estrazione, razza e credo, che accoglie tutti a braccia aperte. Perseguitato dal ricordo dello sterminio della sua famiglia, otto anni prima, Django sta ancora cercando sua figlia, credendo che possa essere sopravvissuta al massacro. Rimarrà scioccato nel ritrovarla a New Babylon, in procinto di sposare John. Ma Sarah, ora una donna adulta, vuole che Django se ne vada, poiché teme che restando possa mettere a repentaglio New Babylon. Tuttavia, Django crede che la città sia in pericolo e non è assolutamente disposto a perdere sua figlia una seconda volta. I primi episodi della serie saranno diretti da Francesca Comencini. Creata e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (già tra gli sceneggiatori di "Gomorra-La Serie"), due episodi della serie sono stati scritti da Max Hurwitz ("ZeroZeroZero").