Doc 2, piccolo 'spoiler' di Luca Argentero

L'attesa è finita. Giovedì 13 gennaio torna in prima serata su Raiuno Doc - nelle tue mani, con la seconda stagione. Sette nuove puntate in cui il protagonista, il dottor Andrea Fanti - interpretato da Luca Argentero -, continuerà a fare i conti con i cambiamenti avvenuti nella sua vita dopo l'incidente che gli ha fatto perdere la memoria e metterà ancora il cuore nei casi più difficili da risolvere in ospedale e nelle storie dei suoi colleghi.

Le riprese sono finite ieri, come ha fatto sapere Argentero su Instagram: "130 giorni. Una maratona. Anche questa volta abbiamo la sensazione di aver raccontato una grande storia, ma questo ce lo direte voi fra 7 giorni - scrive - Forse quest'avventura ci ha addirittura reso delle persone migliori. Di certo ci ha cambiato. La nostra storia sta arrivando".

Il post di Luca Argentero

Luca Argentero parla della seconda stagione di Doc

Una seconda stagione molto intensa che parlerà anche dell'emergenza Covid. A confermarlo, dopo diverse indiscrezioni, è sempre l'attore in un'intervista al settimanale Sette: "Anche noi ci troveremo a dover decidere a chi dare la bombola di ossigeno. La colpa non è del medico che sceglie in coscienza, bisogna invece chiedersi perché non c'erano bombole per tutti quelli che ne avevano bisogno". Infine, su quanto questa seconda stagione abbia toccato particolarmente nel profondo lui e il resto del cast, spiega di essere entrato completamente in empatia con quanto ha dovuto affrontare (e sta ancora affrontando) il personale sanitario: "In qualche modo ognuno di noi è cambiato dall'inizio di questa pandemia e quello che proviamo a fare con la fiction è raccontare come questa cosa ha avuto un impatto sulle nostre vite. Per i medici è stato tutto più difficile".