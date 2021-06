Doc-Nelle tue mani, nella seconda stagione tre attori nuovi insieme a Argentero

Il 17 maggio sono inziate le riprese per la seconda stagione della serie tv Doc-Nelle tue mani tra Roma e Milano. Luca Argentero è stato confermato come protagonista nei panni di Andrea Fanti. A dare le informazioni sui nuovi attori è lo stesso Francesco Arlanch, sceneggiatore della serie Rai, al settimanale Di Più Tv.

La prima conferma, perché il suo nome era nell'aria già nell'aria, è Giusy Byscemi. L'attrice sarà una dottoressa del Policlinico, gli altri due attori sono Alice Arcuri e Marco Rossetti, che saranno due giovani medici. Per Arcuri questo sarà la prima esperienza televisiva essendo lei attiva in teatro, per Rossetti invece non è la prima volta in tv: ha recitato con Raul Bova in Buongiorno mamma, e ha partecipato a Distretto di Polizia, RIS, Squadra Mobile, Il cacciatore, Speravo de morì prima.

Argentero continuerà ad essere diviso tra due donne: l'ex moglie Agnese e la sua collega, nonchè ed ex amante, Giulia. Ad affermarlo è Arlanch sempre al settimanale. Sarà affrontato anche il tema covid, che in questo anno e mezzo ci ha cambiato la vita, un medico morirà e a tal riguardo il creatore annuncia: "Affronteremo questo tema con un tono di speranza e ottimismo, visto questo momento di rinascita che stiamo vivendo. La seconda serie dovrebbe andare in onda nei primi mesi del prossimo anno".