Luca Argentero annuncia Doc 2: cosa sappiamo finora della seconda stagione

Inizia il conto alla rovescia per la seconda stagione di 'Doc - Nelle tue mani'. Non c'erano dubbi sul prosieguo della fiction di Rai 1 campione d'ascolti - anticipato anche da Sara Lazzaro a Today - ma l'annuncio di Luca Argentero conferma che manca poco. L'attore, nei panni dell'amato protagonista, ha pubblicato sui social un video in cui mostra i copioni dei primi due episodi, 'Una nuova vita' e 'La guerra è finita'.

Sceneggiatura pronta, dunque, e tra poco si torna sul set. A tenere col fiato sospeso, oltre ai complessi casi da risolvere in ospedale che si intrecciano con le storie dei pazienti, sarà ancora la vita sentimentale del dott. Andrea Fanti, combattuto tra l'amore per l'ex moglie Agnese e la collega Giulia, sua amante prima che perdesse la memoria. E ovviamente le vicissitudini degli specializzandi, alle prese tra amicizie, passioni e fantasmi del passato. Nessuna notizia sul numero di puntate della nuova stagione, né sulla data di messa in onda anche se è ipotizzabile tra il prossimo autunno e l'inverno, girando in estate.

Il video pubblicato da Luca Argentero

Doc, la storia

La fiction è ispirata alla storia di Pierdante Piccioni, primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale maggiore di Lodi, che a seguito di un grave incidente stradale ha perso 12 anni di memoria. A causa di un trauma cerebrale, il dottore Andrea Fanti - interpretato da Luca Argentero - ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrova a essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improvvisamente estranei. Anche la sua carriera torna indietro: da primario a meno di uno specializzando. L'ospedale diventa l'unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresenta il luogo della rinascita che gli offre l'opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell'incidente.

Ad affiancare Argentero Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa dal carattere talvolta freddo e poco empatico, ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell'incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato. Nel cast anche Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Beatrice Grannò e Pia Lanciotti.