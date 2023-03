Doctor Who avrà uno spin-off

Fan di Doctor Who preparatevi perché sembra proprio che arriverà uno spin-off dell'acclamatissima serie sci-fi. Secondo alcune fonti vicine alla Bbc, rete che produce la serie che fin dal 1963 racconta la storia di un alieno che viaggia nel tempo con sembianze umane facendosi chiamare Il Dottore, lo showrunner di Doctor Who, Russel T. Davies starebbe già lavorando a uno spin-off della serie incentrato sulla Unit, l'organizzazione militare che ha il ruolo, nella serie, di difendere la Terra. E, tra le novità di questo spin-off c'è anche il fatto che Jemma Redgrave tornerebbe a interpretare il ruolo di Kate Stewart, capo della Unit. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora su questo attesissimo spin-off di una delle serie sci-fi più amate dal pubblico.

Doctor Who: I primi dettagli dello spin-off sulla UNIT

Nella trama di Doctor Who, serie giunta alla sua 13esima stagione della nuova serie tv (la classica ne ha collezionate 23), la Unit ha sempre avuto un ruolo fondamentale collaborando con il Dottore e in questo spin-off diventerebbe protagonista raccontando, più da vicino, i retroscena di questa organizzazione. E il ritorno di Jemma Redgrave nei panni di Kate Stewart è più che gradito dai fan di questo titolo Bbc che l'ha vista recitare in 10 episodi della serie dal 2012 e che è pronta a tornare anche nella stagione 14 di Doctor Who, attualmente in lavorazione. Inoltre, potrebbe anche esserci nello speciale di Natale previsto per fine 2023 insieme a Ncuti Gatwa nei panni del nuovo Dottore.

Doctor Who, cosa ne sarà della serie?

Per quanto riguarda il futuro di Doctor Who possiamo stare certi che non ci libereremo facilmente di questa serie di fantascienza dato che lo showrunner ha intenzione di espandere ancora l'universo di Doctor Who. Intanto sappiamo che a novembre 2023 usciranno tre speciali in occasione del 60esimo anniversario della serie con il ritorno di vecchi volti come David Tennant e Catherine Tate che in passato hanno interpretato il Dottore e la sua compagna Donna. Tennant sarà poi sostituito da Ncuti Gatwa nello speciale natalizio e nella 14esima stagione. Con lui ci sarà anche Millie Gibson, la giovane attrice britannica che vestirà i panni della nuova compagna del Dottore, Ruby Sunday.

Intanto l'episodio 4 di Doctor Who 14 è stato definito dallo showrunner della serie come "una delle cose più belle mai fatte in vita sua". E non non vediamo l'ora di guardarlo.