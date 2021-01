Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel: in uscita su Netflix una serie sul caso Elisa Lam

Netflix ha annunciato una nuova uscita per tutti gli amanti del genere crime: si tratta della docu-serie "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel" dedicata alla scomparsa misteriosa di Elisa Lam, una studentessa canadese sparita nel nulla dal 2013 dopo un soggiorno all'hotel Cecil di Los Angeles. Uno dei casi più misteriori della scena crime americana arriva dunque su Netflix il 10 febbraio con una serie di quattro episodi diretti e prodotti da Joe Berlinger.

La serie si propone di ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla scomparsa di Elisa Lam per fare chiarezza su un caso che ha destato l'attenzione dei media a livello internazionale e di innumerevoli investigatori che hanno da subito notato incongruenze sull'ultimo video di sorveglianza che ritrae la ragazza nell'hotel di Los Angeles noto per diverse morti avvenute al suo interno e per aver ospitato diversi serial killer.

Tra interviste a dipendenti e ospiti dell'hotel, ricostruzioni e testimonianze degli investigatori la serie sembra essere molto interessante

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel presenta interviste con i dipendenti e gli ospiti dell'hotel, e con alcuni di coloro che hanno indagato sul caso. Il produttore sottolinea di aver scelto di approfondire questo evento insieme al giornalista Josh Dean, anche lui produttore del progetto per raccontare questa misteriosa scomparsa ma anche approfondire il ruolo dell'hotel Cecil come localictà che sembrerebbe incoraggiare il crimine.