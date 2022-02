Arriva su Netflix una docuserie su Kanye West

Netflix sta per lanciare una nuova docuserie dedicata a uno dei nomi più importanti dell'attuale panorama musicale: Kanye West. In attesa dell'uscita del suo nuovo album, la piattaforma di streaming ha deciso di dedicare al rapper americano una serie-documentario intitolata Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy che mostrerà i retroscena della vita e della carriera di West.

Questo documentario della durata totale di circa cinque ore uscirà sulla piattaforma di streaming in tre episodi pubblicati uno alla volta a cadenza settimanale proponendo un viaggio alla scoperta dell'ascesa di Kanye West nel mondo musicale. Il film è già stato presentato in antemprima al Sundance Film Festival 2022 e mette insieme diversi montaggi effettuati a partire da 21 anni fa quando Kanye era ancora un ragazzino di Chicago che cercava di farsi spazio nel mondo dell'hip dop. Si tratta di un ritratto intimo e rivelatore del vissuto di Kanye, dal periodo formativo caratterizzato dalla voglia di sfondare fino all'attuale realtà di artista e brand globale.

Alla regia del documentario Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy c'è Clarence "Coodie" Simmons e Chike Ozah che in passato hanno già lavorato su questo genere di documentario musicale e sono stati registi anche del video di Kanye West, "Through the Wire", singolo dell'album di debutto 'The College Dropout'.

Quando esce "Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy" su Netflix

Sarà possibile trovare i tre episodi della docuserie sulla vita e la carriera di Kanye West sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 16 febbraio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.