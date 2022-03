Netflix farà un documentario sulla storia di Pamela Anderson. La piattaforma di streaming dedicherà all'attrice di Baywatch un nuovo progetto, un lungometraggio che la racconterà come donna e come attrice dando una chiave di lettura alternativa a quella della miniserie Hulu, "Pam e Tommy" sul sex tape rubato a Pamela Anderson e Tommy Lee negli anni '90. Su Netflix, Pamela, racconterà la sua storia in prima persona ma cerchiamo di capire meglio come sarà questo documentariio e cosa possiamo aspettarci.

È stata la stessa Netflix, suoi suoi profili social, a svelare che Pamela Anderson sarà protagonista di un nuovo documentario per la piattaforma di streaming. Questo film vedrà l'attrice chiarire tutto e ripercorrere le tappe principali della sua vita privata e della sua carriera. Nell'annuncio c'è anche una nota dell'attrice che descrive il suo film come: "La mia vita. Mille imperfezioni, un milione di percezioni sbagliate su di me. Maledetta, selvaggia e perduta. Non ho niente da dimostrare - posso solo sorprendervi. Non sono una vittima, sono una sopravvissuta. E sono viva per raccontare la mia storia".

