Su Netflix una docuserie dedicata a DeLorean, l'inventore dell'iconica macchina di Ritorno al Futuro

In arrivo sulla piattaforma di streaming un nuovo titolo che punta a raccontare in 3 episodi l'ascesa e il declino di un imprenditore che ha rivoluzionato il settore automobilistico a livello internazionale

Ce la ricordiamo tutti quell'automobile "futuristica" in grado di far passare a Marty McFly i varchi dello spazio e del tempo. Si trattava della "DeLorean per antonomasia", una delle auto progettate dal magnate americano John DeLorean. Un uomo, un'icona del settore dell'automobile e un visionario in grado di rivoluzionare il mondo delle quattro ruote ma anche emblema dell'avidità del mondo aziendale degli anni '70. Tutto questo sarà messo in scena, sul piccolo schermo, nella nuova serie Netflix dedicata all'imprenditore americano ricordato per la sua "arroganza" che lo portò, però, ad avere una visione ambiziosa dell'auto del futuro, rendendolo, proprio per questa sua dote, l'icona che ricordiamo ancora oggi, celebrata in uno dei film più amati da tutti i nati negli anni '80: Ritorno al Futuro.

DeLorean: cosa aspettarci e dalla nuova docuserie Netflix

La docuserie su DeLorean, "Myth & Mogul" come la chiamano in inglese, sarà composta da tre episodi e metterà insieme diverse interviste al magnate del Michigan con la pubblicazione in esclusiva Netflix di filmati inediti realizzati dal regista premio Oscar D.A Pennebaker ("Bob Dylan: Don't Look Back"). In tre parti distine, dunque, verrà raccontata sia l'ascesa che il successivo declino di quest'uomo diventato mito e icona del mondo dei motori.

Qui il trailer ufficiale della serie documentario su John Delorean

Quando esce "DeLorean: mito e magnate" su Netflix

Sarà possibile guardare la docuserie Netflix "John DeLorean: mito e magnate" a partire dal 30 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.