Don Matteo 13, terminate le riprese. Dopo oltre 20 anni Terence Hill saluta il set - foto

Terence Hill ha ufficialmente girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Rai 1, “Don Matteo”, prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction. Dopo oltre 250 episodi e più di 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Don Matteo passa di mano. Al posto dell'82enne subentrerà Raoul Bova.

Le parole del produttore

“È vero, Terence ci lascia – ha affermato Luca Bernabei produttore della serie - ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don Matteo e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell’eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta...Grazie Terence Hill”.

I saluti dei colleghi

Tanti volti noti hanno voluto salutare Terence Hill, per quanto dato alla serialità Rai negli ultimi 20 anni. "Ciao Terence, sei sempre con noi", ha commentato Nino Frassica. "Ciao Terence, era il 1998 quando per la prima volta ho avuto il privilegio di essere al tuo fianco", ha proseguito Nino Frassica. "Ti dico ancora una volta grazie e ancora una volta che è stato un orgoglio, un onore e un privilegio cavalcare al tuo fianco".

"Da Doc a Don, grazie per tutti questi anni di sorrisi e divertimento", ha concluso Luca Argentero. Applausi scroscianti sul set di Don Matteo 13 per l'ultimo ciak di Terence Hill, commosso come tutto il resto della troupe per i 20 anni trascorsi insieme.