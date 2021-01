Dopo La Casa di Carta, la nuova serie cult che arriva dalla Spagna è El Internado

Il 19 febbraio su Amazon Prime Video sarà disponibile in streaming l'attesissima serie tv spagnola El Internado: Las Cumbres (The Boarding School). La prima stagione è composta di 8 episodi, e sembra destinata a diventare la nuova serie spagnola di culto dopo La Casa de Papel (che invece è disponibile su Netflix), anche se i temi, le atmosfere e la storia sono molto diverse.

Vediamo quali sono le anticipazioni, gli attori del cast, la trama, il trailer e tutte le informazioni sulla storia di El Internado: Las Cumbres.

La trama di El Internado: Las Cumbres

El Internado: Las Cumbres è ambientato in un collegio (in spagnolo internado, appunto) che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt’intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.

Il trailer di El Internado: Las Cumbres

Questo è il teaser trailer della nuova serie Amazon Exclusive. È in spagnolo, ma si capisce piuttosto bene.

Questo invece è una sorta di notiziario, sempre in spagnolo, con le ultime notizie su El Internado

Il titolo "El Internado" vi ricorda qualcosa? Ecco perché

Se il titolo "El Internado" vi ricorda qualcosa di già visto, è perché questa nuova serie tv Prime Video è il reboot di El Internado: Laguna Negra, serie anch'essa spagnola che andò in onda per 7 stagioni dal 2007 al 2010.

In Italia, fu trasmessa dal canale Joi di Mediaset Premium dal 31 ottobre 2010, ma viene interrotta dopo la seconda stagione per motivi sconosciuti. In chiaro viene trasmessa dal 12 luglio 2012 su La5.

All'epoca, El Internado fu una delle serie più costose mai prodotte in Spagna, con un budget di 600.000 euro a puntata. Fu un grande successo, di stagione in stagione, tanto che dieci anni dopo è stata prodotta questa nuova serie, che non è un sequel, bensì fa ripartire da zero tutta la storia.

Il cast e la produzione della serie

I giovani attori protagonisti di El Internado sono: Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Sara Balerdi e Francisca Aronsson.

Il cast degli adulti è invece composto da Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán e Kándido Uranga.

El Internado: Las Cumbres è una co-produzione THE MEDIAPRO STUDIO e Atresmedia Studios (BUENDIA ESTUDIOS). Laura Belloso, Laura Fernández Espeso e Javier Pons di THE MEDIAPRO STUDIO e Ignacio Corrales e Sonia Martínez di Atresmedia Studio sono a capo del team degli executive producer. Questi celebri produttori guidano anche il team di sceneggiatori composto da Asier Andueza, qui anche co-creatore, insieme con Laura Belloso, Sara Belloso, e Abraham Sastre, che aveva già partecipato alla stesura di El Internado: La Laguna Negra.