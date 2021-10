L'hotel di Squid Game esiste davvero ed è più vicino di quanto possiate immaginare

Squid Game è appena stata eletta come serie Netflix più vista di sempre e ha ottenuto il suo primato sbaragliando la concorrenza composta da grandi successi di pubblico come Bridgerton e The Witcher. Tutti parlano di Squid Game, non c'è persona che non l'abbia ancora vista e non ci sono giornali, trasmissioni o social che non discutano sulla nuova teoria sulla trama della serie, sul suo finale shock o sui possibili risvolti di trama della seconda stagione.

C'è un'ulteriore news importante su Squid Game e riguarda la sua location, cioè quell'edificio di scale color pastello che i concorrenti del gioco dovevano attraversare per arrivare nel luogo in cui avrebbero affrontato un'altra prova mortale. Si tratta di un posto, senza dubbio, molto caratteristico, quasi come se fosse un castello giocattolo coloratissimo e di dimensioni giganti, diventato un vero e proprio simbolo della serie. Questo luogo esiste davvero! Ebbene sì, la costruzione colorata di Squid Game che tutti abbiamo ben impresso nella memoria è reale e si trova molto più vicino di quanto possiate immaginare.

Anche se la costruzione che vediamo nella serie Netflix è una riproduzione creata sul set, l'hotel di Squid Game è reale ed è in Europa.

Dove si trova l'hotel di Squid Game

Il suo vero nome è La Muralla Roja ("la muraglia rossa", chiamata così per il color corallo usato per le pareti dell'edificio) ed è un complesso di appartamenti che si trova nella Spagna meridionale, a Manzarena, a 65 chilometri da Alicante e 100 da Valencia. A disegnare il complesso che richiama la casbah nordafricana, è stato l'architetto spagnolo Ricardo Bofill nel 1968 per essere poi terminato nel 1873.

Se voleste soggiornare in questo hotel per entrare nelle atmosfere surreali di Squid Game, sappiate che il prezzo delle stanze supera i 200 euro a notte ma potrebbe essere un'esperienza indimenticabile.