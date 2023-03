Incastrati 2, dove è stata girata la serie Netflix con Ficarra e Picone

Sta per debuttare su Netflix con nuovi episodi avvincenti dopo una prima stagione che ha conquistato davvero tutti. Stiamo parlando di Incastrati 2, la serie Netflix che vede il duo di comici Ficarra e Picone sia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. Incastrati è pronta a debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming con il suo capitolo conclusivo ma, nell'attesa di scoprire che fine faranno Salvo e Valentino, cerchiamo di scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione e, soprattutto, dov'è stata girata questa serie. Ecco, infatti, tutte le meravigliose location in Sicilia che hanno fatto da sfondo a Incastrati.

La trama di Incastrati 2

La seconda stagione di Incastrati comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Chi c'è nel cast di Incastrati 2

Il cast principale vede il ritorno, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), di Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (Sergione) e Mary Cipolla (Signora Antonietta), con la partecipazione di Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi).

Dove è stata girata Incastrati 2

Le riprese della serie sono durate in totale dodici settimane e si sono svolte interamente nella Sicilia occidentale. Nello specifico, abbiamo girato nella sempre meravigliosa e accogliente città di Palermo e in alcuni territori collinari della sua provincia, da segnalare soprattutto i paesaggi quasi incontaminati di Sciara. Inoltre questa seconda stagione inizia nelle stesse location in cui era terminata la prima: le splendide cornici marine di Castellammare del Golfo, Scopello e Balata di Baida tutte site in provincia di Trapani.

Quando esce Incastrati 2 su Netflix

Incastrati 2 debutterà su Netflix il prossimo 2 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.