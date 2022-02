L'amica Geniale 3: pubblicati in anteprima i primi due episodi. Ecco dove

Sta per tornare nelle case degli italiani una delle storie più amate degli ultimi anni. L'Amica Geniale, l'adattamento seriale di Daniele Luchetti del ciclo di romanzi di Elena Ferrante che ha stregato il cuore di milioni di persone con un racconto di amicizia, amore, famiglia e indipendenza femminile. Giunta alla terza stagione, che si ispira al romanzo La storia di chi fugge e di chi resta, L'Amica Geniale è una delle serie più attese del momento e farà il suo debutto su Rai 1 con quattro prime serate, domenica 6 febbraio. Lila e Lenù sono ormai donne, cresciute, la vita le ha messe di fronte a tante responsabilità, una sposata a sedici anni con un figlio piccolo che adesso lascia il marito e inizia a lavorare come operaia e l'altra che si è laureata alla Normale di Pisa e ha scritto il suo primo libro di successo diventando una donna nota e rispettata dalla buona società. Questa nuova stagione de L'Amica Geniale, così come l'intera serie, è una fotografia dell'Italia di una volta, piena di fascino ma anche di contraddizioni.

Ma se siete curiosi di scoprire i risvolti dell'amicizia e della vita di Lila e Lenù e non volete aspettare domenica, sono online i primi due episodi della serie in anteprima e disponibili per la visione.

Dove vedere in anteprima i primi due episodi de L'Amica Geniale 3

È possibile trovare i primi due episodi de L'Amica Geniale 3 in atemprima direttamente su Raiplay a questo link: bit.ly/AmicaGenialeS3e1e2