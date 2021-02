Dove uscirà Boris 4? Non su Netflix, ecco perché

Contrariamente a quanto affermato da Alberto "Sergio" Di Stasio, la quarta attesissima (per usare un eufemismo) nuova stagione di Boris non sarà visibile in streaming su Netflix, bensì su Star, la neonata piattaforma destinata a un pubblico adulto affiliata a Disney+.

Dove uscirà Boris 4?

Nel corso di un'intervista su Twitch, l'attore che in Boris interpreta la parte del direttore di produzione de Gli occhi del cuore Sergio Vannucci aveva prima sganciato la bomba, dicendo che sì, a undici anni di distanza dall'ultimo episodio e a dieci dal film, finalmente Boris 4 è realtà, non più una richiesta quasi asfissiante dei tantissimi fan.

Poco dopo, Di Stasio aveva aggiunto: "andrà su una piattaforma, dovrebbe essere Netflix". Oltre a elettrizzare gli appassionati, l'informazione sembrava essere confermata dal fatto che in effetti al momento le prime tre leggendarie stagioni sono nel catalogo di Netflix.

Perché Boris 4 sarà trasmesso da Star?

Tuttavia, come avevamo ricordato ieri, le prime 3 stagioni furono prodotte e trasmesse dal 2007 al 2010 su Fox ed FX, per gli abbonati a Sky, e in chiaro su Cielo. Questo perché i diritti della serie erano - e sono - di Fox.

Ma la Fox è stata acquisita da Disney nel 2018, quindi adesso è Disney a detenere i diritti di Fox. E dal 26 febbraio Disney+ lancerà in Italia la "sorella maggiore" (per età dei destinatari, non per dimensioni né per anzianità delle aziende) Star, riservata a un pubblico diverso da quello tipicamente disneyano: non cartoni animati e live action per bambini e famiglie, ma adulti.

Come abbonarsi a Star, che trasmetterà Boris 4

La buona notizia è che, se si è già abbonati a Disney+, non bisognerà fare nulla per usufruire anche dei contenuti Star. Dal 26 febbraio, infatti, accedendo alla stessa app - ma con un nuovo necessario parental control - si potranno vedere anche le produzioni Star.

Per qualche mese non ci saranno aumenti di prezzo per i vecchi abbonati, che continueranno a pagare 6,99 euro al mese o 69,99 euro all'anno. In seguito, o per chi si abbona a Disney+ dopo il 22 febbraio, le tariffe saliranno a 8,99 euro al mese o 89,99 euro all'anno.

Cosa si può vedere su Star oltre a Boris

Anche se sicuramente molti fan di Boris sarebbero disposti ad abbonarsi a Disney+/Star anche solo per la nuova stagione di Boris, bisogna dire che il catalogo di Star è di ottima qualità.

Ci sono grandi classici, come Lost, I Griffin, X-Files e molti altri, ma già dalle prime settimane dopo il lancio saranno visibili diverse produzioni Star original, di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa.