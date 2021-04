Bridgerton dice addio al duca di Hastings: Regé-Jean Page non sarà nella seconda stagione

Un duro colpo per i telespettatori di Bridgerton. La serie tv, tra le più apprezzate di sempre, perde il duca di Hastings. La seconda stagione della serie Netflix sarà infatti senza il personaggio di Simon, interpretato da Regé-Jean Page.

La notizia è stata data in esclusiva dall’attendibilissimo Variety. "Il personaggio centrale della prima stagione non sarà nella seconda – si legge sul portale americano – Questa novità non è certo una cosa scioccante per l’attore, che sapeva già tutto. Anche i lettori dei libri di Julia Quinn non saranno sorpresi, visto che sanno come andranno le cose nella serie basata su quei romanzi".

Bridgerton 2, le anticipazioni

Secondo fonti l'attore inglese era sotto contratto solo per una stagione. Una assenza dettata dalla fisionomia stessa dei romanzi di Julia Quinn, appunto, secondo cui ogni stagione si focalizza su personaggio diverso. Nel caso di Bridgerton 2 il protagonista principale sarà Anthony Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey. Confermata invece la presenza di Daphne Bridgerton (Pheobe Deynevor) che continuerà ad essere una moglie e una sorella devota impegnata anche ad aiutare il fratello Anthony nella trovare una compagna.

Tante le anticipazioni che circolano a proposito di Bridgerton 2. Nel cast entrerà anche Simone Ashley, nota per la partecipazione a Sex Education, altra serie di successo prodotta da Netflix: l'attrice venticinquenne sarà la protagonista femminile insieme a Anthony. "Bridgerton 2 sarà più eccitante, più contorto, più sexy - ha anticipato poi lo stesso Anthony in un'intervista concessa alla rivista Entertainment Tonight - Ci spingeremo oltre i confini. La storia sarà ancora più controversa. Ci saranno tante somiglianze col libro. Ci saranno tanti colpi di scena che coinvolgeranno anche gli altri membri della famiglia, in particolare Benedict ed Eloise".