Netflix lavora a una nuova serie thriller con il produttore di Tredici. Cosa sappiamo finora

Netflix sceglie di puntare sui thriller psicologici e si prepara al lancio di una nuova serie tv che sembra promettere molto bene. Perché? Un po' perché la trama è molto intrigante, un po' perché tra i produttori c'è un nome noto nel mondo delle serie tv, Briam Yorkey, lo showrunner di Tredici, fatto sta che Echoes, il nuovo thriller della piattaforma di streaming punta a coinquistare il suo pubblico tra misteri, segreti e vite parallele. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa aspettarci da questa nuova serie del servizio di streaming più diffuso al mondo e quanto potremo trovare gli episodi di Echoes sul catalogo.

Di cosa parla Echoes

Echoes è la nuova serie Netflix di genere thriller psicologico che racconta la storia misteriosa di due sorelle gemelle che si portano dietro un segreto oscuro. Fin da piccole, Leni e Gina si sono scambiate vita di nascosto creando, da adulte, una doppia vita condividendo due case, due mariti e un figlio in un modo coreografato alla perfezione ma messo in crisi dalla scomparsa improvvisa di una delle due sorelle. Echoes di Netflix è stato creato e scritto dalla scrittrice e produttrice australiana Vanessa Gazy, che ha lavorato a progetti come Eden, Highway e Shiloh. Gazy fungerà da showrunner della serie limitata insieme ai produttori Brian Yorkey e Quinton Peeples (13 Reasons Why, Runaways, The Last Ship). Imogen Banks (Offspring, Puberty Blues) sarà anche la produttrice esecutiva ed è stata anche una delle persone che ha coltivato la creazione della serie.

Echoes: il cast

Al momento, Netflix non ha annunciato alcun membro del cast per Echoes, ma poiché la produzione è molto vicina, ci aspettiamo un annuncio molto presto.

Echoes: da quanti episodi sarà composto

Deadline ha confermato che Netflix ha dato alla serie Echoes un ordine di sette episodi con ogni episodio della durata di un'ora.

Echoes: la data di uscita su Netflix

Netflix non ha ancora fissato una data di uscita per Echoes, ma molto probabilmente si tratterà del 2022. Per quanto riguarda la produzione, Netflix inizierà a lavorare a Echoes nell'agosto 2021 a Wilmington, Carolina del Nord.