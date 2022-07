Echoes è il nuovo thriller Netflix da tenere d'occhio. Pubblicato il trailer (da brividi)

Due sorelle gemelle e un pericoloso mistero che le unisce. Questa è solo una piccola parte di quello che ci aspetta da Echoes, la nuova miniserie thriller di Netflix che è pronta ad appassionare e tenere incollati allo schermo gli utenti della piattaforma di streaming. Creata dell'ideatore di Tredici Brian Yorkey, questa serie in sette episodi è pronta a incutere timore, coinvolgere e raccontare una storia che ha dell'incredibile. Ma prima di scoprire quando debutterà sul catalogo Netflix entriamo più nel dettaglio gustandoci il trailer da brividi e scoprendo qual è la trama di questo nuovo thriller.

Qui il trailer di Echoes

Di cosa parla Echoes

Echoes è una serie thriller con sfumature gialle su Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte: le sorelle condividono due case, due mariti e un bambino, ma il loro mondo perfettamente coreografato sprofonda nel caos quando una delle due scompare.

Chi c'è nel cast di Echoes

Le due protagoniste della serie, due sorelle gemelle, sono interpretate dalla stessa attrice, la star di The Path e Gone Baby Gone, Michelle Monaghan e, oltre a lei, sono inclusi nel cast anche Matt Bomer e Daniel Sunjata come mariti di Leni e Gina e poi Ali Stroker (Ozark), Karen Robinson (Schitt's Creek), Rosanny Zayas (The L Word: Generation Q), Micheal O'Neill, Calia Weston, Gable Swanlund, Tyner Rushing, Hazel e Ginger Mason, Alise Willis e Maddle Nichols.

Quando esce Echoes su Netflix

Echoes debutterà su Netflix il prossimo 19 agosto in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.