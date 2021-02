I Simpson, il commovente ritorno a sorpresa di Edna Caprapall otto anni dopo la sua morte

La sera di domenica 21 febbraio negli USA è andata in onda la 12esima puntata della 32esima stagione dei Simpson, intitolata "Diary Queen": un episodio destinato a rimanere nella memoria dei fan della serie animata di Matt Groening grazie a un tanto sorprendente quanto commovente ritorno, quello di Edna Krabappel, in italiano Edna Caprapall, la storica maestra di Bart, che era scomparsa da Springfield quasi otto anni fa.

Come era morta la maestra Caprapall

La scomparsa del personaggio della maestra Caprapall era avvenuta a causa della morte della sua doppiatrice Marcia Wallace, deceduta nell'ottobre 2013 a causa di un tumore al seno.

Come ha spiegato Al Jean, produttore esecutivo dei Simpson, "fu una morte che ci colse di sorpresa. Non sapevo che stesse così male finché non morì, così non potemmo dare al suo personaggio un adeguato addio nello show".

Così, nell'episodio 13 della 25esima stagione, che andò in onda nel marzo 2014 con il titolo "L'uomo che cresceva troppo", ci fu un inaspettato saluto alla maestra Caprapall: nella sigla, Bart scrive sulla lavagna "Ci mancherai tanto, Mrs K", mentre a fine puntata vediamo Ned Flanders, che aveva sposato Caprapall nella 21esima stagione, ricordare la seconda defunta moglie con una fascia nera al braccio e con la frase "mi mancherà la sua risata", seguito subito dopo da Nelson che passando davanti alla sua finestra dice "anche a me".

Nello show non è mai stata rivelata la causa della morte della maestra, per una precisa scelta degli autori. I quali hanno trovato un modo per omaggiarla, a distanza di anni, con un ritorno speciale.

Il commovente ritorno della maestra Caprapall, con la sua voce originale

In "Diary Queen", che è il 696esimo episodio nella lunghissima storia dei Simpson, si è finalmente posto rimedio all'addio improvviso della morte di Krabappel, conseguente alla tragica morte di Wallace nel 2013, a 70 anni.

"Questo è un modesto tentativo per darle l'addio che meritava: tutti coloro che lavorano ai Simpson hanno sempre amato Marcia Wallace, così in qualche modo volevamo darle un ultimo momento nello show, in sua memoria. Tutto qui, non è molto, ma per noi lei era la migliore" ha spiegato Al Jean.

Il ritorno del personaggio di Edna Caprapall è stato reso ancora più emozionante dall'idea di usare la sua voce originale, con spezzoni di vecchie battute che sono stati utilizzati dopo aver chiesto il consenso agli eredi di Wallace.

Nella trama della puntata "Diary Queen", Bart trova il diario della sua maestra, e scopre che - nonostante tutti i brutti voti, i rimproveri e le punizioni - lei credeva molto in lui: un attestato di stima che ispira Bart, e che ha commosso tutti gli spettatori.

Quando vedremo in Italia la puntata dei Simpson con il ritorno di Edna Caprapall?

Al momento non è possibile dare una data precisa di quando "Diary Queen" sarà trasmessa in Italia, su Disney+ (dove è da poco uscita la stagione 31) o più probabilmente su Fox. Di certo, anche da noi sarà una puntata memorabile, anche per chi la vedrà nella versione doppiata in italiano: la doppiatrice della maestra Krabappel è Franca Lumachi, classe 1932, ma non si sa neanche se sarà lei a prestare la voce alla Caprapall per questo breve ma intenso ritorno.