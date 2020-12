El Cid: esce il nuovo dramma storico con Jaime Lorente su Amazon Prime Video

El Cid è la nuova e attesissima serie tv spagnola con protagonista Jaime Lorente, conosciuto al pubblico come Denver di La casa di carta, disponibile da domani 18 dicembre su Amazon Prime Video. Nato da un'idea di Luis Arranz e José Velasco (creatori di 'Lalola' ed 'El Gordo: Luis Arranz) e con la regia di Adolfo Martínez, El Cid è un dramma storico che ripercorre le vicende della vita di uno dei personaggi principali del medioevo spagnolo: il condottiero e cavaliere Rodrigo Díaz de Bivar, noto a tutti come El Cid Campeador. Ci troviamo nella spagna degli anni della Reconquista (dal 718-722 al 1492) e questa è la sua storia.

La trama

La trama di El cid è tratta da fatti prettamente storici quindi possiamo senza dubbio parlare di un historical drama ambientato negli anni della cosiddetta Reconquista spagnola, cioè quel lungo periodo di quasi ottocento anni in totale (dal 718-722 al 1492), nel quale i cristiani con il loro esercito hanno riconquistato i territori della penisola iberica dominata dagli arabi. Ed è proprio in questo lasso di tempo che entra in gioco la figura di un condottiero e cavaliere noto come Rodrigo Díaz de Bivar (1043-1099), che veniva chiamato El Cid dagli arabi ed El Campeador dai cristiani. Grazie alle sue gesta, questo personaggio riuscì a conquistare il regno di Valencia diventando uno dei personaggi storici più noti del medioevo.

Il cast

Nel cast, affianco al protagonista Jaime Lorente, troviamo José Luis García Pérez (Le verità nascoste), Alicia Sanz (Dal tramonto all'alba - La serie), Elia Galera (Il principe - Un amore impossibile) e Carlos Bardem (Cella 211).