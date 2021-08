Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie argentina di Netflix "El Reino"

L'Argentina diventa protagonista di una nuova serie Netflix che ripropone, in chiave thriller, la storia di un pastore in corsa alla vicepresidenza del Paese dopo l'assassinio del candidato a ricoprire questa presigiosa posizione politica. Si tratta di El Reino, in italiano "Il suo Regno", ed è il nuovo titolo di agosto della piattaforma di streaming che, con 8 episodi, si propone di far entrare lo spettatore nel vivo di una corrotta campagna elettorale tra omicidi, serial killer, lotte di potere e corse alla presidenza. Un crime, travestito da thriller con rimandi al genere drammatico, El Reino si prospetta una serie che, partendo da un'uccisione, farà andare lo spettatore a ritrovo nei fatti per trovare l'assassino e capire chi ha ucciso quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo presidente dell'Argentina e perché. Inoltre, la serie, mostrerà le difficoltà pratiche e psicologiche di un uomo che verrà tuffato repentinamente alla rincorsa dela posizione di presidente. Intrigante, misterioso, psicologico e d'azione, questo nuovo titolo Netflix sembra avere tutte le carte in tavola per accontentare i gusti di diversi spettatori della piattaforma dagli amanti del dramma a quelli del crime, fino a passare a quelli del thriller psicologico.

Il protagonista della serie è Emilio Vázquez Pena interpretato da Diego Peretti e con lui nel cast ci sono Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Dupláa e Vera Spinetta.

Qui il trailer di El Reino di Netflix

La sinossi di El Reino

Dopo l'assassinio del rivale, un leader religioso diventa il principale candidato alla presidenza. Mentre coglie questa grossa opportunità, si indaga sull'omicidio.

Quando esce El Reino su Netflix

Sarà possibile trovare gli 8 episodi di El Reino sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 13 agosto.