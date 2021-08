Le serie tv in uscita a settembre su Netflix: l'elenco completo, da La Casa di Carta a Lucifer

Come vi avevamo anticipato a inizio agosto, settembre è un mese esplosivo per le serie tv di Netflix. Il finale de La Casa di Carta e Lucifer, la terza stagione di Sex Education, il debutto di una produzione italiana come Luna Park...

Insomma, ci vorrebbe un'altra vacanza per guardare tutti i nuovi titoli in arrivo nel catalogo di Netflix nelle prossime settimane. Ecco quindi la lista completa in ordine cronologico, con tutti i titoli, le trame e le anticipazioni.

Chicago Med (serie licensed)

Data di uscita: 1 settembre. Genere: medical drama

Cavalcare il brivido emozionale attraverso il caos raccontanto giorno dopo giorno nell’ospedale più esplosivo della città, con la squadra coraggiosa dei medici che lo tengono insieme. Essi affronteranno nuovi casi unici ispirati dagli eventi di attualità, creeranno relazioni di fuoco nel pandemonio cardiopalmo del pronto soccorso. La serie è di genere medical drama è uno spinoff di Chicago Fire, creata da by Dick Wolf e Matt Olmstead.

Turning Point: l'11 settembre e la guerra al terrorismo (docu-serie original)

Data di uscita: 1 settembre. Genere: inchiesta

Rigorosa serie che documenta gli attacchi terroristi dell'11 settembre, dalla nascita di Al-Qaida negli anni '80 alla forte risposta USA sul suolo americano e all'estero.

Kuroko's Basketball stagione 3 (serie animazione licensed)

Data di uscita: 1 settembre. Genere: anime

Cinque studenti di una scuola media, diventati stelle del basket, frequentano poi licei diversi. Ora Tetsuya Kuroko e la Seirin High li faranno giocare per la gloria.

Vita da cowboy (serie original)

Data di uscita: 1 settembre. Genere: reality

Dale Brisby usa le sue abilità nei social network e nei rodeo per mantenere viva la tradizione dei cowboy e ora insegna al mondo intero come si fa.

Q-Force (serie original)

Data di uscita: 2 settembre. Genere: commedia, azione, lgbtq+

Steve Maryweather alias Agente Mary è il ragazzo prodigio dell'American Intelligence Agency (AIA) finché non dichiara pubblicamente di essere gay. Non potendo licenziarlo, l'Agenzia lo manda a West Hollywood sperando che scompaia nel nulla. Per tutta risposta, l'agente mette insieme una squadra di geni incompresi LGBTQ+, composta dall'esperta meccanica Deb, dal maestro dei travestimenti drag Twink e dalla hacker Stat: insieme saranno la Q-Force.

Dopo aver atteso la prima missione ufficiale da parte dell'AIA per dieci anni, Mary vuole assolutamente dimostrare quanto vale all'Agenzia che gli ha voltato le spalle e decide di infrangere le regole con la Q-Force. Dopo aver trovato un caso e averlo risolto a modo proprio, la squadra ottiene la pur riluttante approvazione dell'AIA e i suoi membri sono ufficialmente promossi ad agenti segreti attivi sul campo. Ma la promozione è concessa a una condizione non da poco: dovranno accettare l'ingresso nella Q-Force dell'agente Buck, un eterosessuale.

La casa di carta stagione 5 - Volume 1 (serie original)

Data di uscita: 3 settembre. Genere: thriller

La banda è trincerata nella Banca di Spagna da oltre cento ore. Lisbona è salva, ma dopo aver subito una grande perdita le cose si complicano notevolmente. Il Professore è stato catturato da Sierra e per la prima volta non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che la situazione non possa peggiorare, arriva un nemico ancora più potente: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina diventerà una guerra. La quinta parte della serie leggendaria uscirà in due volumi: il 3 settembre e il 3 dicembre 2021.

On the Verge - Al limite (serie original)

Data di uscita: 7 settembre. Genere: dramedy

Serie commedia di 12 episodi di 30 minuti ciascuno con la coinvolgente sceneggiatura di Julie Delpy (2 giorni a Parigi, Prima dell'alba) e racconta la vita nella folle Los Angeles di quattro donne AL LIMITE.

The Circle: USA stagione 3 (serie original)

Data di uscita: 8 settembre. Genere: reality

Realtà e strategia si fondono in questo esperimento sociale online in cui i concorrenti flirtano, fanno amicizia e cambiano identità per un montepremi di 100.000 dollari.

Lucifer stagione 6 (serie original)

Data di uscita: 10 settembre. Genere: fantasy, drammatico

La stagione finale di Lucifer è arrivata. Questa volta per davvero. Il diavolo è diventato Dio... o quasi. Perché è così titubante? Cosa farà per salvare un mondo senza Dio che comincia a prendere una brutta piega? Saluta Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan insieme a noi. E non dimenticare i fazzoletti.

Metal Shop Masters - Sfide a ferro e fuoco (serie original)

Data di uscita: 10 settembre. Genere: reality

Scoppiano le scintille e sale la tensione: "Metal Shop Masters - Sfide a ferro e fuoco" è una competizione agguerrita e incandescente tra sette leggendari saldatori americani. In sei episodi presentati da Jo Koy, questi maestri e maestre della lavorazione dei metalli lottano contro il tempo per creare pezzi unici e complessi come incredibili griglie e veicoli futuristici, che vengono giudicati sul piano funzionale ed estetico. Tra pressione, calore e frenesia operativa, alla fine solo una persona riuscirà a forgiarsi la strada per la vittoria e il titolo di Metal shop master.

Scuola di sopravvivenza (serie original interactive)

Data di uscita: 14 settembre. Genere: reality, interazione

Bear Grylls torna con un altro entusiasmante film interattivo per tutta la famiglia. Dopo essersi schiantato in aereo tra le montagne ricoperte dal ghiaccio, Bear perde la memoria e affronta enormi pareti di roccia, tunnel bui e freddi e inquietanti animali selvatici, nel tentativo di salvare se stesso e il pilota dalle proibitive condizioni invernali. È nei guai e ha bisogno del tuo aiuto per ritrovare il suo amico e allontanarsi dal pericolo.

Le case vacanza più incredibili del mondo (serie original)

Data di uscita: 14 settembre. Genere: reality

Tre esperti ti porteranno all'interno delle case vacanza più incredibili del mondo, indipendentemente dal budget o dallo stile di viaggio. La seconda stagione della serie punta i riflettori su straordinarie abitazioni in tutto il mondo e sulle indimenticabili esperienze che offrono.

Too Hot to Handle: America Latina (serie original)

Data di uscita: 15 settembre. Genere: reality

Un gruppo di attraenti single dall'America Latina e dalla Spagna si riuniscono in un angolo di paradiso tropicale per quella che assaporano già come l’estate più esotica ed erotica della loro vita… ma c'è una sorpresa. Se vogliono vincere il premio di 100.000 dollari, questi giovani con la fobia delle relazioni a lungo termine e amanti degli incontri casuali dovranno rinunciare alle effusioni sessuali per l'intera durata della loro permanenza. I baci, le carezze spinte e l'autoerotismo non sono autorizzati. Ogni volta che le regole vengono infrante il montepremi scende. Riusciranno questi single seriali a stabilire legami sentimentali più profondi? O sarà troppo difficile resistere alle tentazioni?

Nailed It! stagione 6 (serie original)

Data di uscita: 15 settembre. Genere: reality

La serie candidata agli Emmy torna ancora una volta! In questa stagione i pasticcieri affrontano dolci paranormali, omaggiano la storia dei neri e cercano di ricreare capolavori di cioccolato ispirati al nostro Jacques Torres, tutto per un montepremi di diecimila dollari. In parte è una competizione, in parte una tragedia gastronomica... da cui è impossibile distogliere lo sguardo!

Final Space stagione 3 (serie animata original)

Data di uscita: 16 settembre. Genere: fantascienza, animazione

Dopo aver incontrato un adorabile alieno capace di distruggere pianeti, un umano prigioniero nello spazio intraprende un'avventura interstellare per salvare l'universo.

Sex Education stagione 3 (serie original)

Data di uscita: 17 settembre. Genere: dramedy

È un nuovo anno. Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente insieme e Jean è incinta. La nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all'eccellenza, Aimee scopre il femminismo e Jackson ha una cotta, mentre rimane irrisolta la questione del messaggio vocale scomparso. Sono in arrivo animali che aiutano le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff.

Chicago Party Aunt (serie original)

Data di uscita: 17 settembre. Genere: commedia

Chicago Party Aunt è una commedia animata con episodi di 30 minuti che segue la zia festaiola Diane Dunbrowski, alias The Chicago Party Aunt, nel suo intento di restare fedele al mantra: "Se la vita ti dà limoni, fatti una bella Mike's Hard Lemonade".

L'amore nello spettro stagione 2 (serie original)

Data di uscita: 21 settembre. Genere: reality

Trovare l'amore può non essere facile di per sé e per i giovani adulti autistici addentrarsi nell'imprevedibile mondo degli appuntamenti è anche più complicato.

Dear White People: Volume 4 (serie originale)

Data di uscita: 22 settembre. Genere: dramedy

Nel quadro dell'ultimo anno di scuola a Winchester e sullo sfondo di un futuro non troppo lontano al termine della pandemia, il quarto volume di Dear White People ritrova i nostri eroi che riflettono sull'anno più educativo (e teatrale) della loro vita. Oltre a essere un evento musicale afro-futuristico e ispirato agli anni '90, il volume 4 di Dear White People è un addio imperdibile con una promessa perfetta: a volte l'unico modo per andare avanti è tornare al passato.

Dall'acclamato ideatore Justin Simien, Dear White People è interpretata da Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson e Marque Richardson. Simien e la produttrice esecutiva Moore sono gli showrunner del volume 4 di Dear White People

Pose stagione 3 (serie original)

Data di uscita: 23 settembre. Genere: drammatico

New York, 1987. Blanca, icona della ball culture, fonda la propria "casa", diventando la madre di un bravo ballerino e di una prostituta innamorata di un cliente yuppie.

Vendetta: guerra nell'antimafia (docu-serie original)

Data di uscita: 24 settembre. Genere: inchiesta

La Sicilia vanta una forte coalizione antimafia, ma cosa accade quando chi cerca di sconfiggere il crimine organizzato è accusato di essere un criminale?

Midnight Mass (serie original)

Data di uscita: 24 settembre. Genere: gialli, horror

Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House, presenta MIDNIGHT MASS: la storia di una piccola comunità su un'isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell'isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l'intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare?

Il cast della miniserie di sette episodi ideata e diretta da Flanagan include Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco. La produzione esecutiva della serie è affidata a Flanagan e Trevor Macy per Intrepid Pictures.

Rapinatori: La serie (serie original)

Data di uscita: 24 settembre. Genere: thriller, azione

L'esperto ladro Mehdi e l'apprendista Liana si ritrovano coinvolti in una guerra territoriale tra spacciatori e sono costretti a collaborare per salvare i loro cari.

Ada la scienziata (serie original)

Data di uscita: 28 settembre. Genere: serie per bambini

Una serie che narra le avventure di Ada Twist, una bambina di otto anni e scienziata in erba con una curiosità incontenibile che vuole scoprire la verità su tutto ciò che vede. Insieme ai suoi due migliori amici Rosie Revere e Iggy Peck, Ada investiga e risolve misteri per aiutare amici e familiari. E questo è solo l'inizio, perché la scienza non serve solo a capire il come e il perché delle cose, ma ci spinge anche a utilizzare queste conoscenze per rendere il mondo un posto migliore.

L'uomo delle castagne (serie original)

Data di uscita: 29 settembre. Genere: thriller, gialli

Dall'ideatore di The Killing arriva "L'uomo delle castagne", un thriller psicologico danese incentrato sui personaggi che porta avanti la grande tradizione dei noir nordici. La serie è tratta dal romanzo d'esordio dello scrittore premiato Søren Sveistrup, tradotto in 28 lingue e pubblicato in 50 paesi.

L'uomo delle castagne è ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner).

Luna Park (serie original italiana)

Data di uscita: 30 settembre. Genere: drammatico

Nella Roma degli anni '60, l'incontro tra una ragazza benestante e una ragazza cresciuta in un luna park dà vita a intrighi, segreti e nuovi amori inaspettati.