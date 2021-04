L'elenco di film e serie tv in uscita a maggio su Disney+ e Star

Maggio è il mese dell'uscita (con accesso VIP) di Crudelia - l'atteso film con Emma Stone nei panni della giovane futura cattiva della Carica dei 101 - ed è anche il mese di "May the Forth", come sanno tutti i fan di Star Wars (per gli altri, c'è la spiegazione più avanti) che aspettano la serie animata The Bad Batch.

Ma anche per i più grandi le prossime settimane saranno dense di appuntamenti su Star, la sezione per adulti di Disney+, dove uscirà una serie in stop motion sull'universo Marvel , una serie tv ispirata a Erin Brockovich, una sulle origini del virus Ebola e soprattutto tanti titoli classici del grande mondo disneyano, come My name is Earl, New Girl, Alien vs Predator, The Last Man on Earth e altri ancora.

Ecco quindi di seguito il calendario delle uscite del mese prossimo e tutto quello che c'è da sapere sui film, le serie tv e i cartoni animati in uscita su Disney+ e Star.

Il calendario delle uscite di maggio 2021 su Disney+ e Star

4 maggio: Star Wars: The Bad Batch (serie animata - novità), Star Wars Day (speciale)

7 maggio: The Hot Zone (serie tv - novità), Angel (serie tv, stagioni 1-5), Tutto in famiglia (serie tv, stagioni 1-5), 28 giorni dopo (film), 28 settimane dopo (film)

14 maggio: American Housewife (serie tv, stagioni 1-3), New Girl (serie tv, stagioni 1-7), Alien vs Predator (film), Hitchcock (film), High School Musical: The musical (serie tv Disney, stagione 2)

21 maggio: Marvel's M.O.D.O.K. (serie animata - novità), Lie to me (serie tv, stagioni 1-3), The last man on Earth (serie tv, stagioni 1-4),

28 maggio: Rebel (serie tv - novità), My name is Earl (serie tv, stagioni 1-4), Io, robot (film), Crudelia (film Disney - novità), Launchpad (serie di cortometraggi Disney - novità).

Serie tv e film in uscita a maggio su Star: i titoli, le trame, le date

The Hot Zone - Area di contagio (serie tv - NOVITÀ)

Data di uscita: 7 maggio (prima stagione)

Miniserie basata sull'omonimo bestseller scritto da Richard Preston. È ispirato alla vera storia delle origini dell'Ebola, un virus altamente contagioso e mortale proveniente dalla foresta pluviale dell'Africa Centrale, e del suo arrivo sul suolo americano nel 1989.

Quando questo virus killer apparve improvvisamente nelle scimmie in un laboratorio di ricerca scientifica nei sobborghi di Washington DC, non c'era nessuna cura conosciuta. Un'eroica scienziata dell'esercito americano, al lavoro con una squadra militare segreta specializzata, mise in gioco la sua vita per fermare l'epidemia prima che si diffondesse alla popolazione umana. The Hot Zone è un thriller scientifico drammatico con un'eroina coraggiosa, brillante e determinata come protagonista.

Marvel's M.O.D.O.K. (serie animata - NOVITÀ)

Data di uscita: 21 maggio

Serie tv in stop motion per adulti dell'universo Marvel. Il megalomane super cattivo M.O.D.O.K. ha inseguito a lungo il suo sogno di conquistare il mondo. Ma dopo anni di sconfitte e fallimenti causati dai più potenti supereroi della Terra, M.O.D.O.K. ha portato la sua organizzazione malvagia (A.I.M.) alla rovina.

Spodestato come leader dell'AiM, mentre si occupa anche del suo matrimonio e della sua vita familiare in rovina, il Mental Organism Designed Only for Killing è pronto ad affrontare la sua più grande sfida: una crisi di mezza età.

Rebel (serie tv - NOVITÀ)

Data di uscita: 28 maggio

Una serie divertente ispirata alla vita odierna di Erin Brockovich, celebre militante dalla cui attività era già stato tratto un famoso film con Julia Roberts. Nella serie la protagonista è Annie "Rebel" Bello.

Angel (serie tv, stagioni 1-5)

Data di uscita: 7 maggio (tutte le stagioni)

Joss Whedon, il (recentemente contestato) creatore e produttore esecutivo di Buffy l'Ammazzavampiri, combina l'avventura soprannaturale e l'umorismo dark in questo nuovo capitolo della mitologia che estende la parabola del "coming-of-age" oltre gli anni dell'adolescenza.

Proprio come Whedon e il produttore esecutivo David Greenwalt hanno portato in vita i mostri dell'adolescenza con Buffy, questa serie spinoff esplorerà i colpi di scena della prima età adulta con la stessa ironia e lo spirito che hanno scandito gli anni del liceo.

Tutto in famiglia (serie tv, stagioni 1-5)

Data di uscita: 7 maggio

Michael Kyle è un patriarca dei giorni nostri che gestisce la sua casa con uno stile di educazione piuttosto singolare. Mentre insegna ai suoi figli le lezioni di vita, lo fa con il suo marchio di divertente saggezza. Janet, la moglie di Michael, mantiene un buon equilibrio tra la cura della casa, la costruzione della sua carriera e lo scambio di battute con il marito. I loro tre figli sono lo studente liceale Jr, la lunatica figlia adolescente Claire, e Kady, di sei anni.

28 giorni dopo (film)

Data di uscita: 7 maggio

Dopo aver fatto irruzione in una struttura di ricerca sui primati, un gruppo di attivisti per i diritti degli animali scopre degli scimpanzé in gabbia, incatenati davanti a degli schermi che mostrano immagini terribilmente violente. Ignorando gli avvertimenti del terrorizzato ricercatore che sostiene che gli scimpanzé siano "infetti", iniziano a liberare gli animali e sono immediatamente sottoposti a un attacco sanguinoso da parte delle creature infuriate. 28 giorni dopo...

28 settimane dopo (film)

Data di uscita: 7 maggio

Il seguito di 28 giorni dopo riprende sei mesi dopo che il virus della rabbia ha annientato la Gran Bretagna continentale. L'esercito americano dichiara che la guerra contro l'infezione è stata vinta, e che la ricostruzione del Paese può iniziare.

Mentre la prima ondata di rifugiati ritorna, una famiglia si riunisce, ma uno di loro porta inconsapevolmente un terribile segreto. Il virus non è ancora morto, e questa volta è più pericoloso che mai.

American Housewife (serie tv, stagioni 1-3)

Data di uscita: 14 maggio (una stagione a settimana)

Katie Otto, una moglie e madre di tre figli sicura di sé e irriverente, alleva la sua famiglia imperfetta nella ricca città di Westport, Connecticut, popolata da mamme "perfette" e dallo loro "perfetta" prole. Insieme a Katie, nel suo mondo perettamente imperfetto, c'è suo marito Greg Otto, che la sostiene in ogni modo ma con un pizzico di realismo in più, per assicurarsi che i loro figli non finiscano per diventare come tutti gli altri.

I figli sono Taylor, la più grande, adolescente che è già impostata sul percorso della "perfezione2; Oliver, il figlio di mezzo, che ha un solo obiettivo nella vita: essere ricco; e Anna-Kat, la sorella più giovane che ha bisogno di un piccolo aiuto extra per affrontare la vita.

In città, Katie ha anche le sue più care amiche, Angela e Doris, che la aiutano a guardare tutto sotto la giusta prospettiva. Nonostante i suoi difetti e i suoi modi non convenzionali, Katie alla fine vuole solo il meglio per i suoi figli e lotterà con le unghie e con i denti per trasmettere loro i buoni valori di una volta.

New Girl (serie tv, stagioni 1-7)

Data di uscita: 14 maggio (tutte le stagioni)

A dieci anni dalla prima messa in onda dell'amatissima comedy, tutti gli episodi di New Girl arrivano su Disney+. La serie segue la spumeggiante insegnante Jess, le sue tre disfunzionali compagne di stanza e la sua migliorte amica Cece, mentre affrontano la vita e le relazioni moderne attraverso sette stagioni scandite da rotture, shcerzi e commoventi sciocchezze.

Alien vs Predator (film)

Data di uscita: 14 maggio

I mostri iconici dei due franchise cinematografici più spaventosi di sempre si scontrano sulla Terra. La scoperta di un'antica piramide sepolta sotto il ghiaccio antartico porta una squadra di scienziati e avventurieri nel continente ghiacciato.

Lì, fanno una scoperta ancora più terrificante: due razze aliene in guerra. Non importa chi vince... noi perdiamo.

Hitchcock (film)

Data di uscita: 14 maggio

Anthony Hopkins interpreta il maestro della suspense in un film che racconta una storia d'amore su uno dei registi più influenti del secolo scorso e su sua moglie e compagna Alma Reville. Il film si svolge durante la realizzazione dell'iconico film Psycho.

Lie to me (serie tv, stagioni 1-3)

Data di uscita: 21 maggio

Una persona normale dice in media tre bugie in circa dieci minuti di conversazione. Lie to me è un'avvincente serie drammatica ispirata alle scoperte scientifiche del dottor Paul Ekman, uno specialista della vita reale che può leggere gli indizi nel volto, nel corpo e nella voce umana per smascherare sia la verità che le bugie nelle indagini criminali.

Il dr. Cal Lightman (Tim Roth) è il principale esperto mondiale di inganni, uno scienziato che studia le espressioni facciali e il linguaggio involontario del corpo per capire se si sta mentendo e perché.

The last man on Earth (serie tv, stagioni 1-4)

Data di uscita: 21 maggio

Una comedy che racconta la vita e le avventure di un ragazzo normale - e ultimo essere vivente della Terra - che scopre il sapore della vita quando nessuno ti dice cosa puoi o non puoi fare.

My name is Earl (serie tv, stagioni 1-4)

Data di uscita: 28 maggio

Earl (Jason Lee) ha preso troppe svolte sbagliate sull'autostrada della vita. Tuttavia, uno scherzo del destino trasorma la sua vita in un vortice di eventi che porteranno a un rinnovamento. Earl vince una piccola lotteria e, dopo un'epifania, è determinato a trasformare la sua buona sorte in un evento che gli cambierà la vita mentre cercherà di rimediare a tutti gli errori del suo passato.

Io, robot (film)

Data di uscita: 28 maggio

Will Smith interpreta il detective Del Spooner nel thriller high-tech ispirato al libro di racconti dell'autore visionario Isaac Asimov.

Nell'anno 2035, la tecnologia e i robot sono una parte fidata della vita quotidiana. In questo film, quella iducia viene infranta e solo un uomo, da solo contro il sistema, se ne rende conto.

Film e serie tv in uscita a maggio su Disney+

Crudelia (film - NOVITÀ)

Data di uscita: 28 maggio (con accesso VIP a pagamento extra abbonamento)

Gli esordi di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia DeMon). Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni '70, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni.

Star Wars: The Bad Batch (serie animata - NOVITÀ)

Data di uscita: 4 maggio

La serie segue il gruppo di cloni sperimentali d'elite della Bad Batch mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell'immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni.

Star Wars Day (evento speciale)

Data di uscita: 4 maggio

Per lo Star Wars Day del 4 maggio (in inglese May the Forth, molto simile a May the Force be with you, cioè che la forza sia con te), Disney+ presenta una serie di documentari, dietro le quinte, serie animate, sequel, prequel e spinoff legati all'universo di Star Wars.

High School Musical: The musical (serie tv, stagione 2)

Data di uscita: 14 maggio

Nella seconda stagione, i Wildcats afrontano la scuola rivale Noth High per vincere una prestigiosa e spietata competizione teatrale tra studenti. I colpi di scena non mancheranno, la lealtà verrà messa alla prova e le canzoni risuoneranno a tutto volume.

Launchpad (serie di cortometraggi - NOVITÀ)

Data di uscita: 28 maggio

Sei registi provenienti da contesti sottorappresentati sono stati selezionati tra più di 100 candidati americani e hanno avuto l'opportunità di condividere il proprio punto di vista con il pubblico di tutto il mondo.